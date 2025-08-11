https://ria.ru/20250811/al-dzhazira-2034487112.html
"Аль-Джазира" сообщила о гибели четырех сотрудников из-за атаки Израиля
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Ранее Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. "Четыре сотрудника "Аль-Джазиры", включая репортера Анаса Аль-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе", - говорится в сообщении телеканала на его странице в соцсети Х.
