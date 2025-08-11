Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Джазира" сообщила о гибели четырех сотрудников из-за атаки Израиля
01:06 11.08.2025 (обновлено: 01:07 11.08.2025)
"Аль-Джазира" сообщила о гибели четырех сотрудников из-за атаки Израиля
"Аль-Джазира" сообщила о гибели четырех сотрудников из-за атаки Израиля
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Ранее Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. "Четыре сотрудника "Аль-Джазиры", включая репортера Анаса Аль-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе", - говорится в сообщении телеканала на его странице в соцсети Х.
в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
"Аль-Джазира" сообщила о гибели четырех сотрудников из-за атаки Израиля в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа.
Ранее Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС.
"Четыре сотрудника "Аль-Джазиры", включая репортера Анаса Аль-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе", - говорится в сообщении телеканала на его странице в соцсети Х.
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Число погибших от голода в секторе Газа достигло 217 человек
