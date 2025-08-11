https://ria.ru/20250811/al-dzhazira-2034487112.html

"Аль-Джазира" сообщила о гибели четырех сотрудников из-за атаки Израиля

"Аль-Джазира" сообщила о гибели четырех сотрудников из-за атаки Израиля - РИА Новости, 11.08.2025

"Аль-Джазира" сообщила о гибели четырех сотрудников из-за атаки Израиля

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T01:06:00+03:00

2025-08-11T01:06:00+03:00

2025-08-11T01:07:00+03:00

в мире

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Ранее Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту "Аль-Джазиры" Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. "Четыре сотрудника "Аль-Джазиры", включая репортера Анаса Аль-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе", - говорится в сообщении телеканала на его странице в соцсети Х.

https://ria.ru/20250810/golod-2034416427.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас