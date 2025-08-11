https://ria.ru/20250811/aktsiya-2034555370.html

Шор призвал жителей Молдавии выйти на бессрочную акцию протеста

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор призвал граждан республики с 16 августа выйти на бессрочную акцию протеста."Я знаю, что многие из вас недовольны политикой властей. Вам не нравится переплачивать в разы за газ и электричество. Вы устали от западной пропаганды, нищеты и пустых обещаний. <…> Выход только один — снести этот режим", — написал он в своем Telegram-канале.Политик призвал граждан выйти в субботу, в 15:00, на площадь Великого Национального собрания в знак протеста против правящей партии "Действие и солидарность".По словам Шора, жителей республики запугивают, показывая, что будет с теми, кто пойдет против власти. В качестве примера он привел приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. Кроме того, он выразил готовность ежедневно выплачивать всем, кто боится потерять работу, сумму из расчета три тысячи долларов в месяц."Таким должен быть ежемесячный минимальный доход каждого гражданина. Таким он будет, когда мы победим", — пояснил он.Преследование Евгении Гуцул Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Народное собрание Гагаузии не признало приговор главе автономии.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

