"Она мне больше не нужна": почему Сергей Шакуров отказался от дочери

"Она мне больше не нужна": почему Сергей Шакуров отказался от дочери - РИА Новости, 11.08.2025

"Она мне больше не нужна": почему Сергей Шакуров отказался от дочери

Он был кумиром миллионов и харизматичным мужчиной, за которым увивались самые красивые актрисы страны. Но что стоит за публичным обаянием, когда речь заходит о... РИА Новости, 11.08.2025

сергей шакуров

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Он был кумиром миллионов и харизматичным мужчиной, за которым увивались самые красивые актрисы страны. Но что стоит за публичным обаянием, когда речь заходит о личной жизни? История второго брака Сергея Шакурова — это драма о том, как большая любовь превращается в жестокое равнодушие. И как взрослый мужчина может сказать о собственной дочери: "Делай с ней что хочешь, она мне больше не нужна".Студентка и женатая звездаЛето 1980 года, подмосковный Звенигород. На съемках фильма "Портрет жены художника" собрался звездный состав — Михалков, Теличкина, Никоненко. И среди них 38-летний Сергей Шакуров — сын татарина-мишара и русской интеллигентки, уже признанный мэтр советского кино, обладатель свежей Госпремии за "Вкус хлеба".На площадку автобусом привозили студентов "Щуки" для массовых сцен. Среди них — 19-летняя Татьяна Кочемасова, обаятельная второкурсница с мечтами о большой сцене. Разница в возрасте — 20 лет, разница в статусе — пропасть. Он — звезда всесоюзного масштаба, она — никому не известная студентка."Молодых возили на площадку автобусом, а звездам выделяли машины. Вечерами собирались в номерах. Конечно, многие пытались за мной ухаживать", — вспоминала позже Татьяна. Шакуров поначалу не произвел на нее впечатления — слишком взрослый, слишком далекий от ее мира.Но кое-что насторожило. У женатого актера появился особый взгляд, который Татьяна не могла не заметить. Сохранилась даже фотография с тех съемок — компания актеров, а Шакуров буквально сверлит глазами юную студентку.Пристальные взглядыПо ночам в гостиничном коридоре было неспокойно. К Татьяне в номер кто-то стучался — она подозревала, что это Шакуров, но дверь не открывала. "В той звенигородской гостинице стучали не только ко мне — весь коридор ночью гудел!" — со смехом вспоминала она.Сергей не скрывал интереса к девушке, которая годилась ему в дочери. Переходил на "ты", садился слишком близко, делал прозрачные намеки. Татьяна холодно осаживала его, требуя уважительного обращения. По крайней мере, так она рассказывала в интервью — что происходило на самом деле, остается только догадываться.Его горячий темперамент не оставлял сомнений — в этом взгляде явно читался интерес. Но Татьяна сделала вид, что не замечает. Он казался ей слишком взрослым, и она не воспринимала его всерьез.Три года ожиданияСъемки закончились, студентка вернулась к учебе. Шакуров — к звездной жизни и семье. Но история получила продолжение через три года, когда судьба снова свела их на съемочной площадке "Парада планет".На этот раз Татьяна сразу заметила — обручального кольца на пальце актера нет. К тому времени его брак с Натальей Оленевой трещал по швам, хотя формально они еще не развелись."Я сознательно не задавала Сергею вопросов о его семье — не собиралась разрушать чужой брак", — говорила Татьяна. Но Шакуров проявлял настойчивость. Романтичные поездки в Петербург с прогулками по Летнему саду, редкие тайные встречи, визиты к его друзьям."Я полагала, он скрывает наши отношения от жены. Лишь позже узнала, что та была в курсе всех его увлечений. В конце концов, я для него оказалась не первой и не последней", — с горечью признавалась она.Ревность и расставаниеНо кое-что серьезно испортило отношения. Шакурова разъедала ревность — он узнал, что Татьяна дружит с Олегом Борисовым. Знаменитый актер просто подвозил студентку на своей "Волге" и делился душевными переживаниями, но для вспыльчивого Сергея этого оказалось достаточно.Взрыв был мгновенным. Шакуров исчез из жизни Татьяны без объяснений — не звонил, не приезжал, словно ее не существовало. Девушка была оскорблена таким отношением и согласилась на предложение о замужестве от своего однокурсника.В Театре Станиславского, куда Татьяну пригласили после окончания учебы по протекции самого Шакурова, их пути снова пересеклись. И роман возобновился с новой силой.Брак и жертваВ 1985 году они поженились. "Сергей оставил жене просторную трехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте и пришел ко мне буквально с одним пакетом — в нем были только его фотографии", — рассказывала Татьяна.Через год родилась дочь Ольга. И тут началось то, что потом назовут "пожертвовала карьерой". Татьяна, подававшая надежды актриса, практически исчезла с экранов. Последний раз она снялась в кино в 1990 году — потом только редкие театральные роли.Официально Шакуров никогда не запрещал ей работать. Но источники намекают, что его ревнивый характер мог косвенно влиять на ее решения. Возможно, атмосфера в семье подталкивала Татьяну сосредоточиться на доме и дочери, а не на карьере. Хотя не исключено, что это был ее собственный выбор — создать уют для мужа-звезды и воспитывать ребенка.Публичные униженияПервые десять лет брака прошли в относительной гармонии. Но пылкая натура актера взяла свое. Шакуров не мог устоять перед женской красотой, и Татьяна легко вычисляла его новых пассий — обычно эти актрисы внезапно переставали с ней здороваться.Особенно болезненными стали съемки "Тайн дворцовых переворотов" в середине девяностых. Красивые молодые актрисы, долгие командировки, а дома — жена с ребенком, которая все понимает, но молчит.Последней каплей стал кинофестиваль, куда супруги поехали вместе. За Татьяной открыто ухаживали мужчины, она отвечала им взаимностью — в отместку мужу. Шакуров негодовал, жена парировала, что поступает точно так же, как он сам.В Москву они улетели разными рейсами и сразу разъехались. Начался бракоразводный процесс, который Шакуров превратил в публичную порку бывшей семьи.Развод как шоу"Во время бракоразводного процесса Шакуров давал интервью, где живописно рассказывал, за кем ухаживает на съемках. Оле эти журналы подружки показывали в школе", — с болью вспоминала Татьяна.Девочка читала в прессе, как отец описывает свои романы, как публично унижает мать. Жизнерадостный ребенок превратился в замкнутого, нервного подростка. Одноклассники дразнили Олю из-за откровений отца."Дочь переживала, часто плакала, а я понимала, что все эти выпады специально в мою сторону", — комментировала Кочемасова происходящее."Она мне больше не нужна"После развода началось самое страшное — отречение от ребенка. Шакуров забрал свои вещи, но оставил дочку и домашних животных — "три хвоста", как называла их Татьяна.Кочемасова пыталась сохранить связь Оли с отцом. Покупала дочери подарки и дарила их от имени Шакурова. Тот отдалялся и практически не интересовался жизнью ребенка.Когда Оля заболела, Татьяна позвонила бывшему мужу и попросила проведать дочь. Ответ Шакурова стал приговором: "Если хочешь денег, то подавай в суд. Делай с ней что хочешь, она мне больше не нужна".Татьяна повесила трубку, осознав, что у ее ребенка больше нет отца. "С двенадцати лет он ни разу не поздравил дочь с днем рождения, а ведь она его ждала", — с грустью вспоминала она.Новая жизньОлю поддержал отчим — Михаил, за которого через несколько лет вышла замуж Татьяна. Он полюбил не только Татьяну, но и ее дочь как родную. Оля ответила взаимностью и захотела стать не Сергеевной, а Михайловной, взять отчество отчима.Шакуров не возражал — ему было все равно. Девушка сделала осознанный выбор и юридически оформила разрыв с биологическим отцом.Сергей Шакуров женился в третий раз на Екатерине Бабаловой — театральном продюсере младше его на 30 лет. В 2004 году у них родился сын Марат. Актер стал отцом в 62 года и называет этот брак "настоящим счастьем".Парадокс в том, что с сыном от первого брака, Иваном, Шакуров всегда поддерживал хорошие отношения. А дочь Олю вычеркнул из жизни навсегда. Он даже не знает своих внуков — у повзрослевшей Ольги двое детей.Сегодня 65-летняя Татьяна Кочемасова живет в Москве, тщательно избегая публичности и не комментируя прошлое с Шакуровым. Ее дочь Ольга тоже ведет закрытый образ жизни. А сам 83-летний актер в интервью никогда не объясняет истинные причины разрыва с дочерью — эта тема остается табу.

