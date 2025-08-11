https://ria.ru/20250811/aeroport-2034560138.html

В аэропорту Самары ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация."Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

