В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация."Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

