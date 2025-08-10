Рейтинг@Mail.ru
МВД Турции уточнило, что при землетрясении в Балыкесире рухнуло одно здание
22:09 10.08.2025 (обновлено: 22:20 10.08.2025)
МВД Турции уточнило, что при землетрясении в Балыкесире рухнуло одно здание
СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Одно здание обрушилось в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, сообщило в воскресенье МВД Турции.Как минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу."Экстренные службы получили 24 сообщения о поврежденных зданиях. В городе Сындыргы обрушилось одно здание. В результате спасательных работ из-под завалов извлечены живыми четыре человека, операция по спасению еще одного человека продолжается", - сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), входящее в состав МВД.Мэр Сындыргы ранее утверждал, что в результате землетрясения обрушились не менее десяти домов.Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD.Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
2025
МВД Турции уточнило, что при землетрясении в Балыкесире рухнуло одно здание

СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Одно здание обрушилось в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, сообщило в воскресенье МВД Турции.
Как минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения с эпицентром в провинции Балыкесир, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.
"Экстренные службы получили 24 сообщения о поврежденных зданиях. В городе Сындыргы обрушилось одно здание. В результате спасательных работ из-под завалов извлечены живыми четыре человека, операция по спасению еще одного человека продолжается", - сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), входящее в состав МВД.
Мэр Сындыргы ранее утверждал, что в результате землетрясения обрушились не менее десяти домов.
Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD.
Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.
Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
