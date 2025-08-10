https://ria.ru/20250810/zemletryasenie-2034473595.html

При землетрясении в турецком Балыкесире пострадали четыре человека

При землетрясении в турецком Балыкесире пострадали четыре человека

турция

в мире

землетрясение

СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Как минимум четыре человека пострадали в результате землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу."На данный момент медицинскую помощь продолжаем оказывать четырем пострадавшим в результате землетрясения в Балыкесире, ощущавшегося в ряде соседних провинций, угрозы жизни пострадавших нет", - сообщил Мемишоглу в соцсети X.Как минимум десять зданий обрушились в турецком городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения, два человека могут находиться под обломками, сообщил ранее мэр города Серкан Сак. По его словам, из-под обломков одного здания были спасены четыре человека, до двоих пытаются добраться. В то же время министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил лишь об одном обрушившемся здании.Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.

турция

