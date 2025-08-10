https://ria.ru/20250810/zemletryasenie-2034466676.html
Магнитуда землетрясения в Турции составила 6,1
СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в районе Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 11 километров", - сообщили сейсмологи ведомства. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что специалисты начали оценку ущерба, на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано. Эпицентр располагался в почти 400 километрах от Стамбула. Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
