В Британии раскрыли, что Европа и Зеленский приготовили для Путина и Трампа
04:56 10.08.2025 (обновлено: 14:46 10.08.2025)
В Британии раскрыли, что Европа и Зеленский приготовили для Путина и Трампа
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ни Европа, ни киевский режим не хотят завершения конфликта, поэтому их основной целью станет срыв или обесценивание переговоров России и США, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере, на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон, &lt;…&gt; и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей", — сказал он.Аналитик также отметил, что со стороны Европы и Украины будет серьезное сопротивление, потому что они не готовы к уступкам. По словам Меркуриса, они сделают все возможное, чтобы сорвать переговоры или хотя бы свести на нет их результаты."Зеленский никогда не сдавал территорию. Он даже не хотел, чтобы ВСУ отступали из окружения. &lt;…&gt; Ни у него, ни у Запада нет конструктивных предложений. Они точно знают, что Украина проигрывает и продолжит проигрывать. Но такой вариант они считают более предпочтительным, чем принять якобы несправедливый мир", — заключил Меркурис.The New York Times ранее сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ни Европа, ни киевский режим не хотят завершения конфликта, поэтому их основной целью станет срыв или обесценивание переговоров России и США, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере, на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон, <…> и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей", — сказал он.
Аналитик также отметил, что со стороны Европы и Украины будет серьезное сопротивление, потому что они не готовы к уступкам. По словам Меркуриса, они сделают все возможное, чтобы сорвать переговоры или хотя бы свести на нет их результаты.
"Зеленский никогда не сдавал территорию. Он даже не хотел, чтобы ВСУ отступали из окружения. <…> Ни у него, ни у Запада нет конструктивных предложений. Они точно знают, что Украина проигрывает и продолжит проигрывать. Но такой вариант они считают более предпочтительным, чем принять якобы несправедливый мир", — заключил Меркурис.
The New York Times ранее сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО.
В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Заголовок открываемого материала