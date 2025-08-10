https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034391137.html
В Британии раскрыли, что Европа и Зеленский приготовили для Путина и Трампа
В Британии раскрыли, что Европа и Зеленский приготовили для Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025
В Британии раскрыли, что Европа и Зеленский приготовили для Путина и Трампа
Ни Европа, ни киевский режим не хотят завершения конфликта, поэтому их основной целью станет срыв или обесценивание переговоров России и США, заявил британский... РИА Новости, 10.08.2025
встреча путина и трампа — 2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ни Европа, ни киевский режим не хотят завершения конфликта, поэтому их основной целью станет срыв или обесценивание переговоров России и США, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере, на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон, <…> и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей", — сказал он.Аналитик также отметил, что со стороны Европы и Украины будет серьезное сопротивление, потому что они не готовы к уступкам. По словам Меркуриса, они сделают все возможное, чтобы сорвать переговоры или хотя бы свести на нет их результаты."Зеленский никогда не сдавал территорию. Он даже не хотел, чтобы ВСУ отступали из окружения. <…> Ни у него, ни у Запада нет конструктивных предложений. Они точно знают, что Украина проигрывает и продолжит проигрывать. Но такой вариант они считают более предпочтительным, чем принять якобы несправедливый мир", — заключил Меркурис.The New York Times ранее сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
В Британии раскрыли, что Европа и Зеленский приготовили для Путина и Трампа
