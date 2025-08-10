Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией - РИА Новости, 10.08.2025
11:59 10.08.2025
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией - РИА Новости, 10.08.2025
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и Киева, комментируя заявление лидеров ЕС о том, что мира на Украине... РИА Новости, 10.08.2025
в мире
киев
еврокомиссия
мария захарова
евросоюз
украина
россия
урсула фон дер ляйен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и Киева, комментируя заявление лидеров ЕС о том, что мира на Украине можно достигнуть только путем давления на Москву и поддержки киевских властей. "Офис Зеленского" опубликовал совместное заявление лидеров некоторых стран ЕС и (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен, в котором призывает к прекращению огня. Но не того, который будет достигнут прекращением поставок вооружений киевским террористам. Наоборот, в очередной нацисткой листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон", - добавила официальный представитель МИД.
киев
украина
россия
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией

Захарова назвала взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии некрофилией

Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и Киева, комментируя заявление лидеров ЕС о том, что мира на Украине можно достигнуть только путем давления на Москву и поддержки киевских властей.
"Офис Зеленского" опубликовал совместное заявление лидеров некоторых стран ЕС и (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен, в котором призывает к прекращению огня. Но не того, который будет достигнут прекращением поставок вооружений киевским террористам. Наоборот, в очередной нацисткой листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон", - добавила официальный представитель МИД.
