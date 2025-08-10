https://ria.ru/20250810/zakharova-2034420005.html
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией - РИА Новости, 10.08.2025
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и Киева, комментируя заявление лидеров ЕС о том, что мира на Украине... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T11:59:00+03:00
2025-08-10T11:59:00+03:00
2025-08-10T11:59:00+03:00
в мире
киев
еврокомиссия
мария захарова
евросоюз
украина
россия
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и Киева, комментируя заявление лидеров ЕС о том, что мира на Украине можно достигнуть только путем давления на Москву и поддержки киевских властей. "Офис Зеленского" опубликовал совместное заявление лидеров некоторых стран ЕС и (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен, в котором призывает к прекращению огня. Но не того, который будет достигнут прекращением поставок вооружений киевским террористам. Наоборот, в очередной нацисткой листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон", - добавила официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20250810/medvedev-2034411742.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, еврокомиссия, мария захарова, евросоюз, украина, россия, урсула фон дер ляйен
В мире, Киев, Еврокомиссия, Мария Захарова, Евросоюз, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией
Захарова назвала взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии некрофилией