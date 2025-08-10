https://ria.ru/20250810/zakharova-2034420005.html

Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией

2025-08-10T11:59:00+03:00

в мире

киев

еврокомиссия

мария захарова

евросоюз

украина

россия

урсула фон дер ляйен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и Киева, комментируя заявление лидеров ЕС о том, что мира на Украине можно достигнуть только путем давления на Москву и поддержки киевских властей. "Офис Зеленского" опубликовал совместное заявление лидеров некоторых стран ЕС и (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен, в котором призывает к прекращению огня. Но не того, который будет достигнут прекращением поставок вооружений киевским террористам. Наоборот, в очередной нацисткой листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон", - добавила официальный представитель МИД.

киев

украина

россия

2025

Новости

ru-RU

в мире, киев, еврокомиссия, мария захарова, евросоюз, украина, россия, урсула фон дер ляйен