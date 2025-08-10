Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Китае задержали потенциального кандидата в главы МИД
12:30 10.08.2025
СМИ: в Китае задержали потенциального кандидата в главы МИД
СМИ: в Китае задержали потенциального кандидата в главы МИД
В Пекине задержали главу отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая и потенциального кандидата на пост министра иностранных дел страны Лю РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Пекине задержали главу отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая и потенциального кандидата на пост министра иностранных дел страны Лю Цзяньчао, утверждает газета Wall Street Journal."По словам источников, знакомых с этим делом, Цзяньчао был задержан в конце июля в Пекине после возвращения из командировки", — говорится в материале.Журналисты издания указали, что не смогли связаться с дипломатом, а причину его задержания узнать пока не удалось.Как отметили в публикации, в начале 2024 года Цзяньчао хорошо показал себя во время своей поездки в Вашингтон и Нью-Йорк, ведя переговоры с высокопоставленными лицами различных финансовых организаций и американского правительства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и руководитель международного департамента Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао на церемонии встречи в аэропорту Пекина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и руководитель международного департамента Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао на церемонии встречи в аэропорту Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Пекине задержали главу отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая и потенциального кандидата на пост министра иностранных дел страны Лю Цзяньчао, утверждает газета Wall Street Journal.
"По словам источников, знакомых с этим делом, Цзяньчао был задержан в конце июля в Пекине после возвращения из командировки", — говорится в материале.
Журналисты издания указали, что не смогли связаться с дипломатом, а причину его задержания узнать пока не удалось.
Как отметили в публикации, в начале 2024 года Цзяньчао хорошо показал себя во время своей поездки в Вашингтон и Нью-Йорк, ведя переговоры с высокопоставленными лицами различных финансовых организаций и американского правительства.
Полиция Детройта - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
СМИ: ученую из КНР задержали в США по обвинению в контрабанде биоматериалов
