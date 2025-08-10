https://ria.ru/20250810/zaderzhanie-2034423726.html

СМИ: в Китае задержали потенциального кандидата в главы МИД

СМИ: в Китае задержали потенциального кандидата в главы МИД - РИА Новости, 10.08.2025

СМИ: в Китае задержали потенциального кандидата в главы МИД

В Пекине задержали главу отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая и потенциального кандидата на пост министра иностранных дел страны Лю РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T12:30:00+03:00

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Пекине задержали главу отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая и потенциального кандидата на пост министра иностранных дел страны Лю Цзяньчао, утверждает газета Wall Street Journal."По словам источников, знакомых с этим делом, Цзяньчао был задержан в конце июля в Пекине после возвращения из командировки", — говорится в материале.Журналисты издания указали, что не смогли связаться с дипломатом, а причину его задержания узнать пока не удалось.Как отметили в публикации, в начале 2024 года Цзяньчао хорошо показал себя во время своей поездки в Вашингтон и Нью-Йорк, ведя переговоры с высокопоставленными лицами различных финансовых организаций и американского правительства.

