СМИ: в Китае задержали потенциального кандидата в главы МИД
WSJ: в Китае задержали возможного кандидата в главы МИД КНР Лю Цзяньчао
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и руководитель международного департамента Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао на церемонии встречи в аэропорту Пекина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и руководитель международного департамента Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао на церемонии встречи в аэропорту Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Пекине задержали главу отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая и потенциального кандидата на пост министра иностранных дел страны Лю Цзяньчао, утверждает газета Wall Street Journal.
«
"По словам источников, знакомых с этим делом, Цзяньчао был задержан в конце июля в Пекине после возвращения из командировки", — говорится в материале.
Журналисты издания указали, что не смогли связаться с дипломатом, а причину его задержания узнать пока не удалось.
Как отметили в публикации, в начале 2024 года Цзяньчао хорошо показал себя во время своей поездки в Вашингтон и Нью-Йорк, ведя переговоры с высокопоставленными лицами различных финансовых организаций и американского правительства.