Югра до конца года восстановит лицей и детсад в донецкой Макеевке

Югра до конца года восстановит лицей и детсад в донецкой Макеевке

2025-08-10T18:26:00+03:00

ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ до конца 2025 года завершит в городе Макеевке Донецкой Народной республики реновацию лицея, детсада, а также обновит аллею, сквер и дворец детского и юношеского творчества, сообщает губернатор округа Руслан Кухарук. Кухарук находится с рабочим визитом в ДНР, вместе с главой республики Денисом Пушилиным в подшефном городе он осмотрел ход работ по восстановлению социально значимых объектов. "С 2022 года вместе с жителями подшефной Макеевки мы прошли большой путь: от срочных ремонтов до разработки комплексного мастер-плана по восстановлению города. Наша цель – повысить качество жизни в Макеевке по тем стандартам, которые сегодня применяем в Югре. В этом году завершим работы по реновации уже начатых объектов: Лицей №2 "Престиж"... Детский сад №19", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Лицей строители восстанавливают поэтапно. В этом году благоустроят прилегающую территорию, сделают поле для мини-футбола, беговую дорожку, тренажеры — многофункциональное спортивное пространство для занятий спортом и подвижных игр, которым смогут воспользоваться не только школьники, но и жители близлежащих микрорайонов. Здание детсада, который находится рядом с лицеем, после капремонта оснастят новой мебелью и оборудованием. Помимо этого, до конца года Югра, по словам Кухарука, завершит вторую очередь восстановления с благоустройством Аллеи Победы в Макеевке. В Сквере 9-й пятилетки отремонтирует монумент "Памяти погибших макеевчан, жертв вооруженной агрессии Украины" и благоустроит территорию сквера. Выполнит внутренний ремонт дворца детского и юношеского творчества имени В.Г. Джарты, в рамках которого также запланировано оснащение учреждения. В планах есть и новые проекты, в частности, строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, возведение которого начнется в 2026 году. "Весь наш путь – от восстановления выбитых окон к новым дорогам и социальным объектам – направлен в сторону мирного будущего Макеевки. Мы видим ее не просто восстановленной до прежнего уровня. Это будет современный, комфортный, привлекательный город. Место, где хочется жить, растить детей и строить планы", - подчеркнул Кухарук.

