При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана"

При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана"

2025-08-10T16:33:00+03:00

БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Трое бойцов подразделения "Орлан" получили легкие ранения в результате обстрела ВСУ села Маломихайловка Шебекинского округа, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Маломихайловка Шебекинского округа при выполнении служебных задач трое бойцов подразделения "Орлан" получили ранения в результате обстрела. Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, лечение будут продолжать в амбулаторных условиях", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.

