При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана"
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 10.08.2025
При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана"
При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана"
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Трое бойцов подразделения "Орлан" получили легкие ранения в результате обстрела ВСУ села Маломихайловка Шебекинского округа, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Маломихайловка Шебекинского округа при выполнении служебных задач трое бойцов подразделения "Орлан" получили ранения в результате обстрела. Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, лечение будут продолжать в амбулаторных условиях", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана"

Гладков: трое бойцов "Орлана" получили легкие ранения в результате обстрела ВСУ

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Трое бойцов подразделения "Орлан" получили легкие ранения в результате обстрела ВСУ села Маломихайловка Шебекинского округа, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Маломихайловка Шебекинского округа при выполнении служебных задач трое бойцов подразделения "Орлан" получили ранения в результате обстрела. Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, лечение будут продолжать в амбулаторных условиях", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
В ДНР за неделю предотвратили почти 800 террористических атак дронов ВСУ
