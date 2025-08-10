https://ria.ru/20250810/vsu-2034446455.html
При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана"
При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана" - РИА Новости, 10.08.2025
При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана"
Трое бойцов подразделения "Орлан" получили легкие ранения в результате обстрела ВСУ села Маломихайловка Шебекинского округа, сообщает губернатор Белгородской... РИА Новости, 10.08.2025
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Трое бойцов подразделения "Орлан" получили легкие ранения в результате обстрела ВСУ села Маломихайловка Шебекинского округа, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Маломихайловка Шебекинского округа при выполнении служебных задач трое бойцов подразделения "Орлан" получили ранения в результате обстрела. Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, лечение будут продолжать в амбулаторных условиях", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
При обстреле белгородского села пострадали трое бойцов "Орлана"
