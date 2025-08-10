Воробьев отметил вклад строителей в формирование облика Подмосковья
Андрей Воробьев поздравил строителей Подмосковья с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил вклад специалистов в формирование облика Подмосковья.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2025 году этот день приходится на 10 августа.
"Сегодня мы отмечаем День строителя! Благодаря вашим усилиям — архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, крановщики, прорабы — тысячи семей получают современное, комфортное жилье, а облик Подмосковья с каждым годом становится все лучше", — написал губернатор Подмосковья в своем телеграм-канале.
Воробьев добавил, что Московская область традиционно занимает первое место в России по вводу жилья.
"С начала года у нас сдали в эксплуатацию почти 1,2 миллиона квадратных метров МКД и еще 5,7 миллиона квадратных метров ИЖС. Эти цифры — не просто статистика. За ними — уютные квартиры, новые детские площадки, школы, поликлиники, дороги и вся инфраструктура, которая делает жизнь людей комфортной и безопасной. Вы те, кто создает пространство для жизни, семьи и будущего", — написал Воробьев.
Кроме того, глава региона напомнил, что в Московской области возводят многопрофильную больницу в Балашихе, новый корпус Видновского перинатального центра, крупный образовательный комплекс в Люберцах. Осенью этого года также приступят к созданию сердечно-сосудистого центра в Мытищах. В работе находятся и другие важные объекты.
"Ваша работа важна не только здесь, в Подмосковье. Вы активно помогаете восстанавливать инфраструктуру новых регионов России, включая подшефные нам Тельмановский и Новоазовский районы, а также Мариуполь. Делаете все, чтобы люди как можно скорее могли вернуться в свои дома. Спасибо за ваш труд, крепкого здоровья и интересных проектов!" — заключил Воробьев.