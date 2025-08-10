https://ria.ru/20250810/vorobev-2034439237.html

Воробьев отметил вклад строителей в формирование облика Подмосковья

Воробьев отметил вклад строителей в формирование облика Подмосковья - РИА Новости, 10.08.2025

Воробьев отметил вклад строителей в формирование облика Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил вклад специалистов в формирование облика Подмосковья. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T15:23:00+03:00

2025-08-10T15:23:00+03:00

2025-08-10T15:23:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

балашиха

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014656426_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3f0aeedebceb9c78da916efe8a26dc20.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил вклад специалистов в формирование облика Подмосковья. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2025 году этот день приходится на 10 августа. "Сегодня мы отмечаем День строителя! Благодаря вашим усилиям — архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, крановщики, прорабы — тысячи семей получают современное, комфортное жилье, а облик Подмосковья с каждым годом становится все лучше", — написал губернатор Подмосковья в своем телеграм-канале. Воробьев добавил, что Московская область традиционно занимает первое место в России по вводу жилья. "С начала года у нас сдали в эксплуатацию почти 1,2 миллиона квадратных метров МКД и еще 5,7 миллиона квадратных метров ИЖС. Эти цифры — не просто статистика. За ними — уютные квартиры, новые детские площадки, школы, поликлиники, дороги и вся инфраструктура, которая делает жизнь людей комфортной и безопасной. Вы те, кто создает пространство для жизни, семьи и будущего", — написал Воробьев. Кроме того, глава региона напомнил, что в Московской области возводят многопрофильную больницу в Балашихе, новый корпус Видновского перинатального центра, крупный образовательный комплекс в Люберцах. Осенью этого года также приступят к созданию сердечно-сосудистого центра в Мытищах. В работе находятся и другие важные объекты. "Ваша работа важна не только здесь, в Подмосковье. Вы активно помогаете восстанавливать инфраструктуру новых регионов России, включая подшефные нам Тельмановский и Новоазовский районы, а также Мариуполь. Делаете все, чтобы люди как можно скорее могли вернуться в свои дома. Спасибо за ваш труд, крепкого здоровья и интересных проектов!" — заключил Воробьев.

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, балашиха, россия