Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 10.08.2025 (обновлено: 17:29 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/ustupki-2034452105.html
СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки
СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки - РИА Новости, 10.08.2025
СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки
Вашингтон может давлением заставить Киев пойти на территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T17:28:00+03:00
2025-08-10T17:29:00+03:00
в мире
россия
киев
юрий ушаков
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вашингтон может давлением заставить Киев пойти на территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft."Вашингтон может надавить на Киев, используя ухудшение его позиций на поле боя и политическую уязвимость Зеленского, особенно его неправомерные действия в связи с упразднением антикоррупционного агентства и его последующим восстановлением под давлением Запада", — говорится в публикации.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов США и России заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250810/cnn-2034429678.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034413658.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, юрий ушаков, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Киев, Юрий Ушаков, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки

RS: США могут надавить на Киев, чтобы он согласился на территориальные уступки

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вашингтон может давлением заставить Киев пойти на территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft.
«
"Вашингтон может надавить на Киев, используя ухудшение его позиций на поле боя и политическую уязвимость Зеленского, особенно его неправомерные действия в связи с упразднением антикоррупционного агентства и его последующим восстановлением под давлением Запада", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа
Вчера, 13:30
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов США и России заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе
Вчера, 10:49
 
В миреРоссияКиевЮрий УшаковУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала