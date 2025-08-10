https://ria.ru/20250810/ustupki-2034452105.html
СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки
СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки - РИА Новости, 10.08.2025
СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки
Вашингтон может давлением заставить Киев пойти на территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вашингтон может давлением заставить Киев пойти на территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft."Вашингтон может надавить на Киев, используя ухудшение его позиций на поле боя и политическую уязвимость Зеленского, особенно его неправомерные действия в связи с упразднением антикоррупционного агентства и его последующим восстановлением под давлением Запада", — говорится в публикации.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов США и России заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
