СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки

СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки - РИА Новости, 10.08.2025

СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки

Вашингтон может давлением заставить Киев пойти на территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:28:00+03:00

2025-08-10T17:28:00+03:00

2025-08-10T17:29:00+03:00

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вашингтон может давлением заставить Киев пойти на территориальные уступки, пишет Responsible Statecraft."Вашингтон может надавить на Киев, используя ухудшение его позиций на поле боя и политическую уязвимость Зеленского, особенно его неправомерные действия в связи с упразднением антикоррупционного агентства и его последующим восстановлением под давлением Запада", — говорится в публикации.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов США и России заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

