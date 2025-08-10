https://ria.ru/20250810/ukraina-2034410686.html
ЕС выступил с заявлением о переговорах по Украине
Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине призвали к переговорам по... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:36:00+03:00
2025-08-10T10:36:00+03:00
2025-08-10T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
юрий ушаков
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a26bb72c729ee326c00ac48e7c854ff8.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине призвали к переговорам по линии боевого соприкосновения.“Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точной переговоров”, — говорится в документе.Они также добавили, что продолжат поддерживать Украину.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, юрий ушаков, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Юрий Ушаков, Евросоюз, Еврокомиссия
