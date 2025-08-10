Рейтинг@Mail.ru
ЕС выступил с заявлением о переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 10.08.2025 (обновлено: 11:23 10.08.2025)
ЕС выступил с заявлением о переговорах по Украине
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине призвали к переговорам по линии боевого соприкосновения.“Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точной переговоров”, — говорится в документе.Они также добавили, что продолжат поддерживать Украину.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине призвали к переговорам по линии боевого соприкосновения.
“Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точной переговоров”, — говорится в документе.
Они также добавили, что продолжат поддерживать Украину.

Саммит России и США

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.
