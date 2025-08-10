https://ria.ru/20250810/ukraina-2034410686.html

ЕС выступил с заявлением о переговорах по Украине

ЕС выступил с заявлением о переговорах по Украине - РИА Новости, 10.08.2025

ЕС выступил с заявлением о переговорах по Украине

Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине призвали к переговорам по... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине призвали к переговорам по линии боевого соприкосновения.“Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точной переговоров”, — говорится в документе.Они также добавили, что продолжат поддерживать Украину.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки.

