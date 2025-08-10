Рейтинг@Mail.ru
В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения
22:29 10.08.2025
В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения
В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения - РИА Новости, 10.08.2025
В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения
Как минимум 20 афтершоков зафиксированы после землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, сообщило Управление по ликвидации... РИА Новости, 10.08.2025
СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Как минимум 20 афтершоков зафиксированы после землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). МВД Турции уточнило, что одно здание обрушилось в результате землетрясения, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, спасены четверо. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD. "Сильнее всего толчки ощутили в Балыкесире, Измире, Манисе и Стамбуле. К 22.00 (совпадает с мск) зафиксированы 20 афтершоков, из них пять магнитудой от 4 до 5", - сообщило ведомство. В спасательных работах участвуют более 300 человек, отметили в AFAD. Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула. Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
2025
Землетрясение в Стамбуле
Землетрясение произошло в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения

После землетрясения в турецкой провинции Балыкесир зафиксировали 20 афтершоков

СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Как минимум 20 афтершоков зафиксированы после землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
МВД Турции уточнило, что одно здание обрушилось в результате землетрясения, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, спасены четверо. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD.
«
"Сильнее всего толчки ощутили в Балыкесире, Измире, Манисе и Стамбуле. К 22.00 (совпадает с мск) зафиксированы 20 афтершоков, из них пять магнитудой от 4 до 5", - сообщило ведомство.
В спасательных работах участвуют более 300 человек, отметили в AFAD.
Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула. Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
