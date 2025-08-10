https://ria.ru/20250810/turtsija-2034478111.html

В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения

В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения - РИА Новости, 10.08.2025

В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения

Как минимум 20 афтершоков зафиксированы после землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, сообщило Управление по ликвидации... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T22:29:00+03:00

2025-08-10T22:29:00+03:00

2025-08-10T22:29:00+03:00

в мире

стамбул

турция

измир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg

СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Как минимум 20 афтершоков зафиксированы после землетрясения с эпицентром в турецкой провинции Балыкесир на западе Турции, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). МВД Турции уточнило, что одно здание обрушилось в результате землетрясения, еще 24 повреждены, под завалами остается один человек, спасены четверо. Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее AFAD. "Сильнее всего толчки ощутили в Балыкесире, Измире, Манисе и Стамбуле. К 22.00 (совпадает с мск) зафиксированы 20 афтершоков, из них пять магнитудой от 4 до 5", - сообщило ведомство. В спасательных работах участвуют более 300 человек, отметили в AFAD. Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула. Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.

https://ria.ru/20250718/tsunami-2029749936.html

стамбул

турция

измир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Землетрясение в Стамбуле Землетрясение произошло в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-10T22:29 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, измир