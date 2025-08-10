https://ria.ru/20250810/tsentr-2034421286.html

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2025

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским войскам в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 400... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским войскам в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области", - говорится в сводке Минобороны РФ."Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей", - добавили в МО РФ.

