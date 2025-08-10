https://ria.ru/20250810/tsentr-2034421286.html
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2025
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским войскам в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 400... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:11:00+03:00
2025-08-10T12:11:00+03:00
2025-08-10T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским войскам в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области", - говорится в сводке Минобороны РФ."Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_564f37aee5e66b5551cd65bfaa562e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 400 военных в зоне действия группировки "Центр"