В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности
В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности
2025-08-10T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 11.00 мск субботы, она длилась 20 часов. "Отбой беспилотной опасности", - написал Меняйло. Он отметил, что оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.
