В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

безопасность

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 11.00 мск субботы, она длилась 20 часов. "Отбой беспилотной опасности", - написал Меняйло. Он отметил, что оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.

