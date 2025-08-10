https://ria.ru/20250810/trevoga-2034386822.html
Саратовский губернатор сообщил об угрозе БПЛА
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале об угрозе БПЛА в регионе, все экстренные службы приведены в полную готовность. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он.
