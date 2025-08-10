https://ria.ru/20250810/trevoga-2034383847.html
В Липецкой области повысили уровень угрозы атаки беспилотников
В Липецкой области повысили уровень угрозы атаки беспилотников
В Липецкой области повысили уровень угрозы атаки беспилотников
Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. В воскресенье липецкий главк МЧС объявил о введении воздушной опасности в регионе. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении министерства.
