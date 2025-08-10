https://ria.ru/20250810/trevoga-2034383847.html

В Липецкой области повысили уровень угрозы атаки беспилотников

В Липецкой области повысили уровень угрозы атаки беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025

В Липецкой области повысили уровень угрозы атаки беспилотников

Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T01:40:00+03:00

2025-08-10T01:40:00+03:00

2025-08-10T01:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. В воскресенье липецкий главк МЧС объявил о введении воздушной опасности в регионе. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)