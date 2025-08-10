Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане проживают более тысячи человек старше ста лет
22:13 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/tadzhikistan-2034476731.html
В Таджикистане проживают более тысячи человек старше ста лет
В Таджикистане проживают более тысячи человек старше ста лет - РИА Новости, 10.08.2025
В Таджикистане проживают более тысячи человек старше ста лет
В Таджикистане сейчас проживают более 1 тысячи человек старше 100 лет, сообщил РИА Новости директор Агентства социального страхования и пенсий при правительстве РИА Новости, 10.08.2025
ДУШАНБЕ, 10 авг – РИА Новости. В Таджикистане сейчас проживают более 1 тысячи человек старше 100 лет, сообщил РИА Новости директор Агентства социального страхования и пенсий при правительстве страны Абдурахмон Халимзода. "В Таджикистане сейчас проживаю более 1 тысячи человек, перешагнувших столетний рубеж жизни, среди них 15 ветеранов Великой Отечественной войны", - сказал он. По его словам, старейшая жительница страны, которой исполнился 121 год - Басимо Тураева, уроженка села Чашмаи Бедаки Ховалингского района Хатлонской области на юге страны. Семья долгожительницы насчитывает несколько поколений: у неё 7 детей, 47 внуков, 138 правнуков и 25 праправнуков. Халимзода сообщил, что в Таджикистане численность пенсионеров составляет около 858,2 тысячи человек при численности населения в более чем 10,5 миллиона человек. Он отметил, что согласно договору между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения в России сейчас получают пенсию 735 граждан Таджикистана. "Несколько раз в годы мы с российскими коллегами проводим видеоконференции по вопросам назначения пенсий и уточнения списка пенсионеров, имеющих двойное гражданство", - сказал директор Агентства.
В Таджикистане проживают более тысячи человек старше ста лет

В Таджикистане живет тысяча человек старше ста лет, среди них 15 ветеранов ВОВ

Душанбе, Таджикистан
Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Sputnik / Амир Исаев
Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 авг – РИА Новости. В Таджикистане сейчас проживают более 1 тысячи человек старше 100 лет, сообщил РИА Новости директор Агентства социального страхования и пенсий при правительстве страны Абдурахмон Халимзода.
Таджикистане сейчас проживаю более 1 тысячи человек, перешагнувших столетний рубеж жизни, среди них 15 ветеранов Великой Отечественной войны", - сказал он.
По его словам, старейшая жительница страны, которой исполнился 121 год - Басимо Тураева, уроженка села Чашмаи Бедаки Ховалингского района Хатлонской области на юге страны. Семья долгожительницы насчитывает несколько поколений: у неё 7 детей, 47 внуков, 138 правнуков и 25 праправнуков.
Халимзода сообщил, что в Таджикистане численность пенсионеров составляет около 858,2 тысячи человек при численности населения в более чем 10,5 миллиона человек.
Он отметил, что согласно договору между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения в России сейчас получают пенсию 735 граждан Таджикистана. "Несколько раз в годы мы с российскими коллегами проводим видеоконференции по вопросам назначения пенсий и уточнения списка пенсионеров, имеющих двойное гражданство", - сказал директор Агентства.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В России живут около миллиона граждан Таджикистана, рассказал Путин
17 марта, 18:05
 
