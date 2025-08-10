https://ria.ru/20250810/tadzhikistan-2034476731.html

В Таджикистане проживают более тысячи человек старше ста лет

В Таджикистане проживают более тысячи человек старше ста лет - РИА Новости, 10.08.2025

В Таджикистане проживают более тысячи человек старше ста лет

В Таджикистане сейчас проживают более 1 тысячи человек старше 100 лет, сообщил РИА Новости директор Агентства социального страхования и пенсий при правительстве РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T22:13:00+03:00

2025-08-10T22:13:00+03:00

2025-08-10T22:13:00+03:00

в мире

таджикистан

россия

хатлонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010968694_0:0:1346:757_1920x0_80_0_0_ef3dd855b5e482571e0769d190070ced.jpg

ДУШАНБЕ, 10 авг – РИА Новости. В Таджикистане сейчас проживают более 1 тысячи человек старше 100 лет, сообщил РИА Новости директор Агентства социального страхования и пенсий при правительстве страны Абдурахмон Халимзода. "В Таджикистане сейчас проживаю более 1 тысячи человек, перешагнувших столетний рубеж жизни, среди них 15 ветеранов Великой Отечественной войны", - сказал он. По его словам, старейшая жительница страны, которой исполнился 121 год - Басимо Тураева, уроженка села Чашмаи Бедаки Ховалингского района Хатлонской области на юге страны. Семья долгожительницы насчитывает несколько поколений: у неё 7 детей, 47 внуков, 138 правнуков и 25 праправнуков. Халимзода сообщил, что в Таджикистане численность пенсионеров составляет около 858,2 тысячи человек при численности населения в более чем 10,5 миллиона человек. Он отметил, что согласно договору между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения в России сейчас получают пенсию 735 граждан Таджикистана. "Несколько раз в годы мы с российскими коллегами проводим видеоконференции по вопросам назначения пенсий и уточнения списка пенсионеров, имеющих двойное гражданство", - сказал директор Агентства.

https://ria.ru/20250317/rossija-2005555412.html

таджикистан

россия

хатлонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таджикистан, россия, хатлонская область