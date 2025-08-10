https://ria.ru/20250810/svo-2034421196.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 10.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Перше Травня и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Чугуновка и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777 и М114 производства США, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
