Вэнс высказался о будущей встрече Путина и Трампа на Аляске

2025-08-10T17:26:00+03:00

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что предстоящая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя предстоящую встречу Путина и Трампа.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

