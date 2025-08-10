Рейтинг@Mail.ru
Вэнс высказался о будущей встрече Путина и Трампа на Аляске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 10.08.2025 (обновлено: 17:40 10.08.2025)
Вэнс высказался о будущей встрече Путина и Трампа на Аляске
Президент США Дональд Трамп убежден, что предстоящая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что предстоящая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя предстоящую встречу Путина и Трампа.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Вэнс высказался о будущей встрече Путина и Трампа на Аляске

Вэнс: Трамп посчитал, что встреча с Путиным стоит предпринимаемых усилий

© Getty Images / Kayla BartkowskiВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что предстоящая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: "Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться". Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя предстоящую встречу Путина и Трампа.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На Аляске перед встречей Путина и Трампа подорожали отели
Вчера, 15:31
 
