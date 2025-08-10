Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, пишут СМИ

https://ria.ru/20250810/ssha-2034380696.html
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Белый дом обсуждает возможность пригласить Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято, сообщили информированные чиновники американскому телеканалу NBC News."Это обсуждается", — цитирует телеканал слова собеседника на условиях анонимности.По данным источников, окончательного решения о визите еще не принято и остается неизвестно, будет ли Зеленский присутствовать на Аляске в то время, когда запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом."Президент (Трамп. — Прим. ред.) открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", — добавил источник NBC News.
