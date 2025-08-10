https://ria.ru/20250810/ssha-2034380696.html

Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, пишут СМИ

10.08.2025

Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, пишут СМИ

Белый дом обсуждает возможность пригласить Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято, сообщили информированные РИА Новости, 10.08.2025

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Белый дом обсуждает возможность пригласить Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято, сообщили информированные чиновники американскому телеканалу NBC News."Это обсуждается", — цитирует телеканал слова собеседника на условиях анонимности.По данным источников, окончательного решения о визите еще не принято и остается неизвестно, будет ли Зеленский присутствовать на Аляске в то время, когда запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом."Президент (Трамп. — Прим. ред.) открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", — добавил источник NBC News.

