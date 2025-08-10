Рейтинг@Mail.ru
Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 10.08.2025 (обновлено: 08:53 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/ssha-2034380696.html
Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, пишут СМИ
Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2025
Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, пишут СМИ
Белый дом обсуждает возможность пригласить Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято, сообщили информированные РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T00:51:00+03:00
2025-08-10T08:53:00+03:00
в мире
аляска
nbc
россия
сша
владимир путин
встреча путина и трампа — 2025
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_a6fd00c2460b1269411b58abf3c236f9.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Белый дом обсуждает возможность пригласить Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято, сообщили информированные чиновники американскому телеканалу NBC News."Это обсуждается", — цитирует телеканал слова собеседника на условиях анонимности.По данным источников, окончательного решения о визите еще не принято и остается неизвестно, будет ли Зеленский присутствовать на Аляске в то время, когда запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом."Президент (Трамп. — Прим. ред.) открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", — добавил источник NBC News.
https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034367770.html
https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034264948.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d365e283845dbbd4d507ff757a62f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, nbc, россия, сша, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Аляска, NBC, Россия, США, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа — 2025, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Белый дом обсуждает возможность пригласить Зеленского на Аляску, пишут СМИ

NBC: Зеленского могут пригласить на Аляску, но решение еще не принято

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Белый дом обсуждает возможность пригласить Владимира Зеленского на Аляску, однако окончательного решения о таком визите еще не принято, сообщили информированные чиновники американскому телеканалу NBC News.
"Это обсуждается", — цитирует телеканал слова собеседника на условиях анонимности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Насекомое": британцы указали Зеленскому его место в переговорах по Украине
Вчера, 21:05
По данным источников, окончательного решения о визите еще не принято и остается неизвестно, будет ли Зеленский присутствовать на Аляске в то время, когда запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
"Президент (Трамп. — Прим. ред.) открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", — добавил источник NBC News.
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Наркотики не помогают": депутат Рады рассказал об истерике у Зеленского
Вчера, 01:15
 
В миреАляскаNBCРоссияСШАВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа — 2025Владимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала