Пушилин рассказал о продвижении российских войск у Константиновки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 10.08.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск у Константиновки
Пушилин рассказал о продвижении российских войск у Константиновки
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
денис пушилин
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск активно продвигаются в юго-западном, юго-восточном направлениях от Константиновки в Донецкой Народной Республике, кроме того, есть успехи в районе Щербиновки, Полтавки и Русинова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. &quot;Константиновское направление. Здесь мы видим, что освобожден населенный пункт Яблоновка, а также есть продвижение в районе Полтавки и Русинова Яра. Также еще мы фиксируем успехи в районе населенного пункта Щербиновка. Сложные достаточно бои, однако российские войска держат ситуацию под контролем… Активное продвижение идет в юго-западном, юго-восточном направлении от Константиновки&quot;, - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск активно продвигаются в юго-западном, юго-восточном направлениях от Константиновки в Донецкой Народной Республике, кроме того, есть успехи в районе Щербиновки, Полтавки и Русинова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление. Здесь мы видим, что освобожден населенный пункт Яблоновка, а также есть продвижение в районе Полтавки и Русинова Яра. Также еще мы фиксируем успехи в районе населенного пункта Щербиновка. Сложные достаточно бои, однако российские войска держат ситуацию под контролем… Активное продвижение идет в юго-западном, юго-восточном направлении от Константиновки", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
