Пушилин рассказал о продвижении российских войск у Константиновки
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
денис пушилин
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск активно продвигаются в юго-западном, юго-восточном направлениях от Константиновки в Донецкой Народной Республике, кроме того, есть успехи в районе Щербиновки, Полтавки и Русинова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление. Здесь мы видим, что освобожден населенный пункт Яблоновка, а также есть продвижение в районе Полтавки и Русинова Яра. Также еще мы фиксируем успехи в районе населенного пункта Щербиновка. Сложные достаточно бои, однако российские войска держат ситуацию под контролем… Активное продвижение идет в юго-западном, юго-восточном направлении от Константиновки", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
донецкая народная республика
константиновка
Пушилин рассказал о продвижении российских войск у Константиновки
