Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении

Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении

Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении

10.08.2025

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск в ходе активного наступления улучшают позиции на великоновоселковском направлении, наращивая там давление на ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Великоновоселковское направление - наши подразделения ведут активное наступление, растет давление на противника. Здесь мы видим тоже улучшение позиций наших подразделений. Но противник все же пытается еще контратаковать", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

донецкая народная республика

