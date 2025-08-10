Рейтинг@Mail.ru
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 10.08.2025
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 10.08.2025
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении
Подразделения российских войск в ходе активного наступления улучшают позиции на великоновоселковском направлении, наращивая там давление на ВСУ, сообщил глава... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T20:58:00+03:00
2025-08-10T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск в ходе активного наступления улучшают позиции на великоновоселковском направлении, наращивая там давление на ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Великоновоселковское направление - наши подразделения ведут активное наступление, растет давление на противника. Здесь мы видим тоже улучшение позиций наших подразделений. Но противник все же пытается еще контратаковать", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении

Пушилин: ВС при наступлении улучшили позиции на Великоновоселковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие в зоне действия спецоперации
Российские военнослужащие в зоне действия спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне действия спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск в ходе активного наступления улучшают позиции на великоновоселковском направлении, наращивая там давление на ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Великоновоселковское направление - наши подразделения ведут активное наступление, растет давление на противника. Здесь мы видим тоже улучшение позиций наших подразделений. Но противник все же пытается еще контратаковать", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
Вооруженные силы Украины
 
 
