https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034471348.html
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 10.08.2025
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении
Подразделения российских войск в ходе активного наступления улучшают позиции на великоновоселковском направлении, наращивая там давление на ВСУ, сообщил глава... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T20:58:00+03:00
2025-08-10T20:58:00+03:00
2025-08-10T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028997457_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e52b00612740b115c0d1f81ba9c084ff.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения российских войск в ходе активного наступления улучшают позиции на великоновоселковском направлении, наращивая там давление на ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Великоновоселковское направление - наши подразделения ведут активное наступление, растет давление на противника. Здесь мы видим тоже улучшение позиций наших подразделений. Но противник все же пытается еще контратаковать", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028997457_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bcdc5cec20b2a99953c4639d17d4ebea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении
Пушилин: ВС при наступлении улучшили позиции на Великоновоселковском направлении