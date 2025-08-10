https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034441585.html
В ДНР за неделю предотвратили почти 800 террористических атак дронов ВСУ
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости Почти 800 террористических атак украинских БПЛА по мирному населению сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 799 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 441 беспилотник, над Горловкой - 358", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что один из беспилотников самолетного типа Darts, вооруженный фугасной частью, пытался атаковать энергообъект гражданской инфраструктуры - электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка. Также была зафиксирована повышенная активность разведывательных БПЛА на западных окраинах Донецка и вблизи объектов инфраструктуры в Куйбышевском и Киевском районах. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.
