В ДНР за неделю предотвратили почти 800 террористических атак дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 10.08.2025
В ДНР за неделю предотвратили почти 800 террористических атак дронов ВСУ
В ДНР за неделю предотвратили почти 800 террористических атак дронов ВСУ
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости Почти 800 террористических атак украинских БПЛА по мирному населению сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 799 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 441 беспилотник, над Горловкой - 358", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что один из беспилотников самолетного типа Darts, вооруженный фугасной частью, пытался атаковать энергообъект гражданской инфраструктуры - электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка. Также была зафиксирована повышенная активность разведывательных БПЛА на западных окраинах Донецка и вблизи объектов инфраструктуры в Куйбышевском и Киевском районах. Взрывотехники регионального Управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.
1920
1080
true
1920
1440
true
С помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА
С помощью системы Купол Донбасса перехвачен украинский ударный БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
С помощью системы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный БПЛА. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости Почти 800 террористических атак украинских БПЛА по мирному населению сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
«
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 799 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 441 беспилотник, над Горловкой - 358", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что один из беспилотников самолетного типа Darts, вооруженный фугасной частью, пытался атаковать энергообъект гражданской инфраструктуры - электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка. Также была зафиксирована повышенная активность разведывательных БПЛА на западных окраинах Донецка и вблизи объектов инфраструктуры в Куйбышевском и Киевском районах.
Взрывотехники регионального Управления ФСБ России изъяли и уничтожили на местах падения подавленных БПЛА взрывоопасные предметы и составные части дронов.
