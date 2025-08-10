https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034392697.html
Российские расчеты БПЛА обеспечили наступление под Красноармейском
ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку наступления штурмовиков на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Блиндажи и замаскированные укрытия националистов, которые сложно обнаружить с земли, военнослужащие выявляют с воздуха и уничтожают мощными зарядами. Это позволяет штурмовым группам безопасно приближаться к вражеским позициям и зачищать их с минимальным риском", — рассказали в ведомстве.На опубликованных Минобороны кадрах показано, как беспилотники уничтожают наземные роботизированные комплексы, танки, передающие антенны и системы связи противника.Во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска оказались в крайне сложном положении: они отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в Красноармейске.
