Специальная военная операция на Украине
 
05:28 10.08.2025 (обновлено: 08:23 10.08.2025)
Российские расчеты БПЛА обеспечили наступление под Красноармейском
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку наступления штурмовиков на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Блиндажи и замаскированные укрытия националистов, которые сложно обнаружить с земли, военнослужащие выявляют с воздуха и уничтожают мощными зарядами. Это позволяет штурмовым группам безопасно приближаться к вражеским позициям и зачищать их с минимальным риском", — рассказали в ведомстве.На опубликованных Минобороны кадрах показано, как беспилотники уничтожают наземные роботизированные комплексы, танки, передающие антенны и системы связи противника.Во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска оказались в крайне сложном положении: они отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в Красноармейске.
красноармейск
донецкая народная республика
Работа расчетов FPV-дронов во время наступления штурмовиков на Красноармейском направлении
Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» обеспечили огневую поддержку наступления штурмовиков на красноармейском направлении, видео публикует Минобороны
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку наступления штурмовиков на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Блиндажи и замаскированные укрытия националистов, которые сложно обнаружить с земли, военнослужащие выявляют с воздуха и уничтожают мощными зарядами. Это позволяет штурмовым группам безопасно приближаться к вражеским позициям и зачищать их с минимальным риском", — рассказали в ведомстве.
На опубликованных Минобороны кадрах показано, как беспилотники уничтожают наземные роботизированные комплексы, танки, передающие антенны и системы связи противника.

Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

Во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска оказались в крайне сложном положении: они отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в Красноармейске.
Версия 2023.1 Beta
