Российские расчеты БПЛА обеспечили наступление под Красноармейском

Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку наступления штурмовиков на Красноармейском направлении,... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T05:28:00+03:00

2025-08-10T05:28:00+03:00

2025-08-10T08:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

красноармейск

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

денис пушилин

ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки "Центр" обеспечили огневую поддержку наступления штурмовиков на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Блиндажи и замаскированные укрытия националистов, которые сложно обнаружить с земли, военнослужащие выявляют с воздуха и уничтожают мощными зарядами. Это позволяет штурмовым группам безопасно приближаться к вражеским позициям и зачищать их с минимальным риском", — рассказали в ведомстве.На опубликованных Минобороны кадрах показано, как беспилотники уничтожают наземные роботизированные комплексы, танки, передающие антенны и системы связи противника.Во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска оказались в крайне сложном положении: они отрезаны от возможности получать снаряды и проводить ротацию в Красноармейске.

красноармейск

донецкая народная республика

