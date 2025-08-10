Рейтинг@Mail.ru
В группировке "Днепр" отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 10.08.2025 (обновлено: 08:26 10.08.2025)
В группировке "Днепр" отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ
Военнослужащие штурмовых подразделений 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику штурма опорных пунктов Вооруженных сил Украины
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику штурма опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тыловых полигонах в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. "Целью тренировок является повышение эффективности действий в условиях реального боя. Каждая тренировка адаптируется к рельефу местности и сложности предстоящих задач, с акцентом на особенности штурма опорных пунктов, включая хорошо укрепленные точки и блиндажи противника", - сообщили в Минобороны. "Задачи бывают различные, исходя из местности, от опорника противника отрабатываем разные ситуации: также выдвижение группы в пешем порядке, когда группе нужно будет пешком двигаться", - рассказал журналистам инструктор с позывным "Сугроб". Как отметили в Минобороны, при тренировках используются БПЛА. "Штурмовики отрабатывают оборонительные действия против ударных дронов противника, осваивают упражнения по защите от сбросов и оттачивают методы поражения дронов противника", - отметили в Минобороны.
запорожская область
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие . Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику штурма опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тыловых полигонах в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.
"Целью тренировок является повышение эффективности действий в условиях реального боя. Каждая тренировка адаптируется к рельефу местности и сложности предстоящих задач, с акцентом на особенности штурма опорных пунктов, включая хорошо укрепленные точки и блиндажи противника", - сообщили в Минобороны.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Подходим к развязке": в Киеве впали в уныние из-за встречи Путина и Трампа
01:25
"Задачи бывают различные, исходя из местности, от опорника противника отрабатываем разные ситуации: также выдвижение группы в пешем порядке, когда группе нужно будет пешком двигаться", - рассказал журналистам инструктор с позывным "Сугроб".
Как отметили в Минобороны, при тренировках используются БПЛА. "Штурмовики отрабатывают оборонительные действия против ударных дронов противника, осваивают упражнения по защите от сбросов и оттачивают методы поражения дронов противника", - отметили в Минобороны.
Специальная военная операция на Украине
 
 
