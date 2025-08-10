https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034391802.html

В группировке "Днепр" отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ

В группировке "Днепр" отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025

В группировке "Днепр" отрабатывают штурм опорных пунктов ВСУ

Военнослужащие штурмовых подразделений 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику штурма опорных пунктов Вооруженных сил Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику штурма опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на тыловых полигонах в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. "Целью тренировок является повышение эффективности действий в условиях реального боя. Каждая тренировка адаптируется к рельефу местности и сложности предстоящих задач, с акцентом на особенности штурма опорных пунктов, включая хорошо укрепленные точки и блиндажи противника", - сообщили в Минобороны. "Задачи бывают различные, исходя из местности, от опорника противника отрабатываем разные ситуации: также выдвижение группы в пешем порядке, когда группе нужно будет пешком двигаться", - рассказал журналистам инструктор с позывным "Сугроб". Как отметили в Минобороны, при тренировках используются БПЛА. "Штурмовики отрабатывают оборонительные действия против ударных дронов противника, осваивают упражнения по защите от сбросов и оттачивают методы поражения дронов противника", - отметили в Минобороны.

