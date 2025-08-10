Рейтинг@Mail.ru
В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
06:04 10.08.2025
В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту
В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту - РИА Новости, 10.08.2025
В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту
Чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту прошли в Ханты-Мансийском округе, в командном зачете победили команды Югры и Свердловской... РИА Новости, 10.08.2025
ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту прошли в Ханты-Мансийском округе, в командном зачете победили команды Югры и Свердловской области, сообщила пресс-служба главка региона. Финал чемпионата и первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту Югра приняла впервые. По данным портала госорганов округа, в нем участвовали 470 спортсменов из 19 регионов страны, включая 15 сильнейших сборных команд главных управлений МЧС РФ, а также 300 юных спортсменов, борющихся за титул лучших в первенстве. "В чемпионате России команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры одержала уверенную победу, в десятый раз завоевав титул чемпионов страны. Их безупречное выступление на всех этапах, включая триумф в "боевом развертывании", принесло им первое место… В первенстве России… лидировали представители Свердловской области, чья молодость, энергия и целеустремленность принесли им золотые медали", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации пресс-службы, вторые и третьи места в чемпионате завоевали команды Свердловской и Московской областей, в первенстве - спортсмены из Татарстана и Московской области соответственно. На церемонии закрытия соревнований помощник министра МЧС России Александр Коровин передал всем спортсменам, тренерам и организаторам слова благодарности от главы МЧС Александра Куренкова, подчеркнув важность и успешность прошедших соревнований. Начальник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Петр Кугуй отметил, что победа команды округа - "стимул для дальнейшего развития пожарно-спасательного спорта в нашем регионе и по всей России". Соревнования проходили в центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко и на открытом стадионе "Югра-Атлетикс" со среды по пятницу. На церемонии открытия губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук акцентировал внимание на символичности проведения в округе финала по пожарно-спасательному спорту, уточнив, что они создают условия для роста как именитых спортсменов, так и молодого поколения, способствуя укреплению уверенности граждан в безопасности, "в том, что всегда рядом есть та служба, которая придет на помощь", приводятся его слова на портале госорганов Югры.
общество
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Свердловская область, Московская область (Подмосковье), Александр Коровин, Александр Куренков (МЧС), Александр Филипенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту

Команды Югры и Свердловской области выиграли ЧР по пожарно-спасательному спорту

ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту прошли в Ханты-Мансийском округе, в командном зачете победили команды Югры и Свердловской области, сообщила пресс-служба главка региона.
Финал чемпионата и первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту Югра приняла впервые. По данным портала госорганов округа, в нем участвовали 470 спортсменов из 19 регионов страны, включая 15 сильнейших сборных команд главных управлений МЧС РФ, а также 300 юных спортсменов, борющихся за титул лучших в первенстве.
"В чемпионате России команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры одержала уверенную победу, в десятый раз завоевав титул чемпионов страны. Их безупречное выступление на всех этапах, включая триумф в "боевом развертывании", принесло им первое место… В первенстве России… лидировали представители Свердловской области, чья молодость, энергия и целеустремленность принесли им золотые медали", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации пресс-службы, вторые и третьи места в чемпионате завоевали команды Свердловской и Московской областей, в первенстве - спортсмены из Татарстана и Московской области соответственно.
На церемонии закрытия соревнований помощник министра МЧС России Александр Коровин передал всем спортсменам, тренерам и организаторам слова благодарности от главы МЧС Александра Куренкова, подчеркнув важность и успешность прошедших соревнований. Начальник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Петр Кугуй отметил, что победа команды округа - "стимул для дальнейшего развития пожарно-спасательного спорта в нашем регионе и по всей России".
Соревнования проходили в центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко и на открытом стадионе "Югра-Атлетикс" со среды по пятницу. На церемонии открытия губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук акцентировал внимание на символичности проведения в округе финала по пожарно-спасательному спорту, уточнив, что они создают условия для роста как именитых спортсменов, так и молодого поколения, способствуя укреплению уверенности граждан в безопасности, "в том, что всегда рядом есть та служба, которая придет на помощь", приводятся его слова на портале госорганов Югры.
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)Александр КоровинАлександр Куренков (МЧС)Александр ФилипенкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
