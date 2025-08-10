https://ria.ru/20250810/spasateli-2034393911.html

В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту

В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту - РИА Новости, 10.08.2025

В Югре назвали лучших по пожарно-спасательному спорту

Чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту прошли в Ханты-Мансийском округе, в командном зачете победили команды Югры и Свердловской... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T06:04:00+03:00

2025-08-10T06:04:00+03:00

2025-08-10T06:04:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

россия

свердловская область

московская область (подмосковье)

александр коровин

александр куренков (мчс)

александр филипенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg

ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту прошли в Ханты-Мансийском округе, в командном зачете победили команды Югры и Свердловской области, сообщила пресс-служба главка региона. Финал чемпионата и первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту Югра приняла впервые. По данным портала госорганов округа, в нем участвовали 470 спортсменов из 19 регионов страны, включая 15 сильнейших сборных команд главных управлений МЧС РФ, а также 300 юных спортсменов, борющихся за титул лучших в первенстве. "В чемпионате России команда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры одержала уверенную победу, в десятый раз завоевав титул чемпионов страны. Их безупречное выступление на всех этапах, включая триумф в "боевом развертывании", принесло им первое место… В первенстве России… лидировали представители Свердловской области, чья молодость, энергия и целеустремленность принесли им золотые медали", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации пресс-службы, вторые и третьи места в чемпионате завоевали команды Свердловской и Московской областей, в первенстве - спортсмены из Татарстана и Московской области соответственно. На церемонии закрытия соревнований помощник министра МЧС России Александр Коровин передал всем спортсменам, тренерам и организаторам слова благодарности от главы МЧС Александра Куренкова, подчеркнув важность и успешность прошедших соревнований. Начальник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Петр Кугуй отметил, что победа команды округа - "стимул для дальнейшего развития пожарно-спасательного спорта в нашем регионе и по всей России". Соревнования проходили в центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко и на открытом стадионе "Югра-Атлетикс" со среды по пятницу. На церемонии открытия губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук акцентировал внимание на символичности проведения в округе финала по пожарно-спасательному спорту, уточнив, что они создают условия для роста как именитых спортсменов, так и молодого поколения, способствуя укреплению уверенности граждан в безопасности, "в том, что всегда рядом есть та служба, которая придет на помощь", приводятся его слова на портале госорганов Югры.

https://ria.ru/20250807/forum-2033943613.html

https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034065808.html

россия

свердловская область

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, свердловская область, московская область (подмосковье), александр коровин, александр куренков (мчс), александр филипенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество