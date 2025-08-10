Слуцкий прокомментировал заявление Рютте о поставках оружия Украине
Слуцкий заявил о жалком виде лидеров НАТО и ЕС в попытках обогнать Россию и США
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лидеры НАТО и ЕС выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский "локомотив", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в воскресенье пообещал продолжить поставки оружия Украине независимо от исхода встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
"Лидеры НАТО и ЕС, отброшенные собственной русофобией на обочину мировой политики, выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский "локомотив", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, экстренные сходки "коалиции желающих", внешнеполитические саммиты глав МИД стран ЕС под предводительством главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, "истеричные" звонки Владимира Зеленского главам европейских государств - все это имеет лишь опосредованное отношение к украинскому урегулированию.
"На повестке - не мир, а противодействие миру и возможным историческим договоренностям. Ради собственных амбиций и власти, ради сохранения иллюзий принадлежности к ареалу "исключительных", - добавил политик.
Слуцкий считает, что "так называемым" лидерам стран Европы пора признать обреченность проводимой ими антироссийской политики и провал их "украинской ставки".
"Обещанные военные поставки - так себе риторика с учетом крайне плачевного положения на фронте для Зеленского. Не помогут ни ему, ни его еврокукловодам", - подытожил глава думского комитета.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.