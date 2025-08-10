Сектор "приз" на барабане: как Леонид Якубович разрушил брак
Интервью Леонида Якубовича агентству РИА Новости
Интервью Леонида Якубовича агентству РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Леонид Якубович не просто колоритный телеведущий, ставший одним из символов российского телевидения. Он — настоящий народный герой, который для каждого свой. Кому ещё будут дарить столько подарков, что пришлось даже открыть целый музей "Поле чудес".
Однако путь к всенародной славе был тернистым…
Выгнали из школы из-за спрея от комаров
Леонид родился 31 июля 1945 года в Москве, его отец Аркадий Соломонович был инженером, а мать Римма Семёновна работала акушером-гинекологом в роддоме.
В 9-м классе он отправился в экспедицию для испытаний спрея от комаров и опоздал к началу года, за что его выгнали из школы.
Пришлось доучиться в вечерней школе и ПТУ, а днём юноша трудился на заводе.
После получения аттестата он понёс документы в сразу три театральных вуза. Однако вовремя начать карьеру актёра Леониду помешали родители.
Отец настоял, чтобы сын поступил в МИЭМ. Леонид поступил в этот вуз, а после перевёлся в МИСИ, где была одна из самых сильных команд КВН.
Ведущий телеигры "Поле Чудес" Леонид Якубович во время открытия обновленного музея программы
Ведущий телеигры "Поле Чудес" Леонид Якубович во время открытия обновленного музея программы
Толчком к карьере стал Московский конкурс красоты
Позже, уже трудясь инженером, Якубович не оставил творческой стези: играл в КВН, сочинял номера для "весёлых и находчивых". Затем стал писать сценарии для известных телепрограмм.
На его весьма импозантную внешность обратили внимание. С 1988 года он вёл Московский конкурс красоты. Так и начался звездный путь.
Закрытие юбилейного 30-го Московского международного кинофестиваля
Закрытие юбилейного 30-го Московского международного кинофестиваля
А осенью 1991 года он, поддавшись на уговоры Влада Листьева, впервые вышел в эфир капитал-шоу "Поле Чудес". Десяткам миллионов зрителей на всём постсоветском пространстве сразу же полюбился колоритный ведущий с усами. .
Капитал-шоу, кстати, не было единственным телепроектом в его карьере. В течение пяти лет на экраны выходил созданный им цикл передач "Последние 24 часа".
Также Якубович вёл "Стирку на миллион", а в паре с Александром Стриженовым — ещё и проект "Звезда на Звезде".
Интервью Леонида Якубовича агентству РИА Новости
Интервью Леонида Якубовича агентству РИА Новости
Первый брак разбил сердце и породил отвращение к женскому полу
Первый раз Леонид Якубович женился на втором курсе института в начале 60-х. Его избранницей стала яркая студентка ПТУ по имени Раиса. Между молодыми сразу вспыхнул роман, и тянуть со свадьбой не стали.
Правда, насколько быстро они сошлись, так же быстро потом и разбежались.
"Не та? Ну не та и не та. Может — к счастью, может — к несчастью. Ну есть штамп в паспорте, ну нет. Подумаешь, большое дело", — говорил о первом браке телеведущий.
Телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков перед началом торжественной церемонии вручения премии "ТЭФИ-2007" в ГЦКЗ "Россия"
Телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков перед началом торжественной церемонии вручения премии "ТЭФИ-2007" в ГЦКЗ "Россия"
Однако его близкий друг Константин Шрейбер уверял, что развод сильно повлиял на Якубовича: "Девушка разбила ему сердце, и после расставания он долгое время находился в депрессии. Можно даже сказать, что у Лени возникло отвращение к женскому полу".
Вторая супруга уговорила отрастить усы
Со второй супругой Леонид Аркадьевич познакомился во время учёбы в институте. Солистка ансамбля "Горожане" Галина Антонова покорила Якубовича обаянием и музыкальным талантом. Молодые люди поженились.
Телеведущий Леонид Якубович перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве
Телеведущий Леонид Якубович перед торжественным концертом, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, в Москве
Галина помогла мужу стать телезвездой, именно она убедила Якубовича оставить работу на заводе и посвятить себя творчеству, поддерживала в моменты безденежья, уговорила отрастить знаменитые усы, чтобы выделиться из толпы и запомниться зрителю своим оригинальным образом.
Однако, как только Якубович стал ведущим "Поле чудес", обрёл популярность и закрепился на Первом канале, он с головой окунулся в отношения на стороне.
Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович
Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович
У ведущего появилось много поклонниц, что с трудом переносила супруга. Окончательно испортило отношение появление в жизни Якубовича другой женщины, младше его на 18 лет.
Третья жена увела из семьи
Новой избранницей артиста стала Марина Видо, работавшая в рекламном отделе канала "ВИД".
Отношения пара официально оформила лишь в 2004-м. Хотя в 1998-м у четы родилась дочь Варвара.
Леонид Якубович на съемке программы "Поле чудес"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Леонид Якубович на съемке программы "Поле чудес"
Несмотря на расставание, Якубович не забыл о прежней семье и старался всячески помогать сыну.
В СМИ несколько раз возникали слухи о его разладе с новой женой, но их ведущий каждый раз опровергал, по его словам, семье удалось избежать трудных периодов, и между ним и Мариной Видо царят любовь и гармония, как и много лет назад.
Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович на съемке программы "Поле чудес"
Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович на съемке программы "Поле чудес"
Несмотря на преклонный возраст — 31 июля этого года телеведущий отметил своё 80-летие, Леонид Аркадьевич по-прежнему активен как в творчестве, так и в общественной жизни.