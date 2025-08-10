https://ria.ru/20250810/sektor-2034180195.html

Сектор "приз" на барабане: как Леонид Якубович разрушил брак

Сектор "приз" на барабане: как Леонид Якубович разрушил брак - РИА Новости, 10.08.2025

Сектор "приз" на барабане: как Леонид Якубович разрушил брак

Леонид Якубович не просто колоритный телеведущий, ставший одним из символов российского телевидения. Он — настоящий народный герой, который для каждого свой... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Леонид Якубович не просто колоритный телеведущий, ставший одним из символов российского телевидения. Он — настоящий народный герой, который для каждого свой. Кому ещё будут дарить столько подарков, что пришлось даже открыть целый музей "Поле чудес".Однако путь к всенародной славе был тернистым…Выгнали из школы из-за спрея от комаровЛеонид родился 31 июля 1945 года в Москве, его отец Аркадий Соломонович был инженером, а мать Римма Семёновна работала акушером-гинекологом в роддоме.В 9-м классе он отправился в экспедицию для испытаний спрея от комаров и опоздал к началу года, за что его выгнали из школы.Пришлось доучиться в вечерней школе и ПТУ, а днём юноша трудился на заводе.После получения аттестата он понёс документы в сразу три театральных вуза. Однако вовремя начать карьеру актёра Леониду помешали родители.Отец настоял, чтобы сын поступил в МИЭМ. Леонид поступил в этот вуз, а после перевёлся в МИСИ, где была одна из самых сильных команд КВН.Толчком к карьере стал Московский конкурс красотыПозже, уже трудясь инженером, Якубович не оставил творческой стези: играл в КВН, сочинял номера для "весёлых и находчивых". Затем стал писать сценарии для известных телепрограмм.На его весьма импозантную внешность обратили внимание. С 1988 года он вёл Московский конкурс красоты. Так и начался звездный путь. А осенью 1991 года он, поддавшись на уговоры Влада Листьева, впервые вышел в эфир капитал-шоу "Поле Чудес". Десяткам миллионов зрителей на всём постсоветском пространстве сразу же полюбился колоритный ведущий с усами. .Капитал-шоу, кстати, не было единственным телепроектом в его карьере. В течение пяти лет на экраны выходил созданный им цикл передач "Последние 24 часа".Также Якубович вёл "Стирку на миллион", а в паре с Александром Стриженовым — ещё и проект "Звезда на Звезде".Первый брак разбил сердце и породил отвращение к женскому полуПервый раз Леонид Якубович женился на втором курсе института в начале 60-х. Его избранницей стала яркая студентка ПТУ по имени Раиса. Между молодыми сразу вспыхнул роман, и тянуть со свадьбой не стали.Правда, насколько быстро они сошлись, так же быстро потом и разбежались."Не та? Ну не та и не та. Может — к счастью, может — к несчастью. Ну есть штамп в паспорте, ну нет. Подумаешь, большое дело", — говорил о первом браке телеведущий.Однако его близкий друг Константин Шрейбер уверял, что развод сильно повлиял на Якубовича: "Девушка разбила ему сердце, и после расставания он долгое время находился в депрессии. Можно даже сказать, что у Лени возникло отвращение к женскому полу".Вторая супруга уговорила отрастить усыСо второй супругой Леонид Аркадьевич познакомился во время учёбы в институте. Солистка ансамбля "Горожане" Галина Антонова покорила Якубовича обаянием и музыкальным талантом. Молодые люди поженились.Галина помогла мужу стать телезвездой, именно она убедила Якубовича оставить работу на заводе и посвятить себя творчеству, поддерживала в моменты безденежья, уговорила отрастить знаменитые усы, чтобы выделиться из толпы и запомниться зрителю своим оригинальным образом.Однако, как только Якубович стал ведущим "Поле чудес", обрёл популярность и закрепился на Первом канале, он с головой окунулся в отношения на стороне.У ведущего появилось много поклонниц, что с трудом переносила супруга. Окончательно испортило отношение появление в жизни Якубовича другой женщины, младше его на 18 лет.Третья жена увела из семьиНовой избранницей артиста стала Марина Видо, работавшая в рекламном отделе канала "ВИД".Отношения пара официально оформила лишь в 2004-м. Хотя в 1998-м у четы родилась дочь Варвара.Несмотря на расставание, Якубович не забыл о прежней семье и старался всячески помогать сыну.В СМИ несколько раз возникали слухи о его разладе с новой женой, но их ведущий каждый раз опровергал, по его словам, семье удалось избежать трудных периодов, и между ним и Мариной Видо царят любовь и гармония, как и много лет назад.Несмотря на преклонный возраст — 31 июля этого года телеведущий отметил своё 80-летие, Леонид Аркадьевич по-прежнему активен как в творчестве, так и в общественной жизни.

