Британский истребитель нештатно сел в японском аэропорту

Британский истребитель нештатно сел в японском аэропорту - РИА Новости, 10.08.2025

Британский истребитель нештатно сел в японском аэропорту

Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK.

в мире

япония

сша

ТОКИО, 10 авг - РИА Новости. Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK. Взлетно-посадочная полоса была закрыта на 20 минут. В результате шесть рейсов опоздали на 20 минут. Никто не пострадал. Видимых повреждений на самолете нет. Истребитель приписан к ударной авианосной группе во главе с авианосцем "Принц Уэльский", которая принимает участие в совместных учениях с США и силами самообороны.

япония

сша

2025

