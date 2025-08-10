Рейтинг@Mail.ru
Британский истребитель нештатно сел в японском аэропорту
11:31 10.08.2025 (обновлено: 11:49 10.08.2025)
Британский истребитель нештатно сел в японском аэропорту
Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK.
ТОКИО, 10 авг - РИА Новости. Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK. Взлетно-посадочная полоса была закрыта на 20 минут. В результате шесть рейсов опоздали на 20 минут. Никто не пострадал. Видимых повреждений на самолете нет. Истребитель приписан к ударной авианосной группе во главе с авианосцем "Принц Уэльский", которая принимает участие в совместных учениях с США и силами самообороны.
2025
1920
1920
true
ТОКИО, 10 авг - РИА Новости. Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK.
Взлетно-посадочная полоса была закрыта на 20 минут. В результате шесть рейсов опоздали на 20 минут. Никто не пострадал. Видимых повреждений на самолете нет.
Истребитель приписан к ударной авианосной группе во главе с авианосцем "Принц Уэльский", которая принимает участие в совместных учениях с США и силами самообороны.
