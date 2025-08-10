https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034424568.html
В отношениях с США появляются ростки здравого смысла, заявил Рябков
В отношениях с США появляются ростки здравого смысла, заявил Рябков - РИА Новости, 10.08.2025
В отношениях с США появляются ростки здравого смысла, заявил Рябков
Ростки здравого смысла, которых так не хватало в последние годы, появляются сегодня в диалоге РФ и США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:43:00+03:00
2025-08-10T12:43:00+03:00
2025-08-10T13:15:00+03:00
в мире
сша
россия
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ростки здравого смысла, которых так не хватало в последние годы, появляются сегодня в диалоге РФ и США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."По крайней мере, в диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1".
https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034427163.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сергей рябков
В мире, США, Россия, Сергей Рябков
В отношениях с США появляются ростки здравого смысла, заявил Рябков
Рябков: в отношениях с США впервые за несколько лет появляется здравый смысл