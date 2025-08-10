https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034424568.html

В отношениях с США появляются ростки здравого смысла, заявил Рябков

2025-08-10T12:43:00+03:00

2025-08-10T12:43:00+03:00

2025-08-10T13:15:00+03:00

в мире

сша

россия

сергей рябков

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ростки здравого смысла, которых так не хватало в последние годы, появляются сегодня в диалоге РФ и США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."По крайней мере, в диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

https://ria.ru/20250810/ryabkov-2034427163.html

сша

россия

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, сергей рябков