Рэпер TOXIS зарегистрировал в Роспатенте свой псевдоним

09:30 10.08.2025 (обновлено: 10:45 10.08.2025)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский рэпер TOXIS (Андрей Смелянский) зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "TOXIS" со сроком действия до 2034 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой ведомства. Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в марте 2024 года, в августе 2025 года ведомство зарегистрировало товарный знак с правом использования до 2034 года. В качестве заявителя указан Андрей Смелянский. Теперь российский рэпер под товарным знаком "ТOXIS" может производить и продавать в стране устройства для музыкальных инструментов, DVD-плееры и другую продукцию, а также предоставлять образовательные услуги в сфере музыки и прочих направлениях.
2025
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
CC BY 4.0 / Okras / Российский рэпер TOXIS (Андрей Смелянский)
Российский рэпер TOXIS (Андрей Смелянский). Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский рэпер TOXIS (Андрей Смелянский) зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "TOXIS" со сроком действия до 2034 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в марте 2024 года, в августе 2025 года ведомство зарегистрировало товарный знак с правом использования до 2034 года. В качестве заявителя указан Андрей Смелянский.
Теперь российский рэпер под товарным знаком "ТOXIS" может производить и продавать в стране устройства для музыкальных инструментов, DVD-плееры и другую продукцию, а также предоставлять образовательные услуги в сфере музыки и прочих направлениях.
Суд отклонил жалобу жены покойного участника "Иванушек International"
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
