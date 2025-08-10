https://ria.ru/20250810/reper-2034406373.html
Рэпер TOXIS зарегистрировал в Роспатенте свой псевдоним
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский рэпер TOXIS (Андрей Смелянский) зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "TOXIS" со сроком действия до 2034 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой ведомства. Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в марте 2024 года, в августе 2025 года ведомство зарегистрировало товарный знак с правом использования до 2034 года. В качестве заявителя указан Андрей Смелянский. Теперь российский рэпер под товарным знаком "ТOXIS" может производить и продавать в стране устройства для музыкальных инструментов, DVD-плееры и другую продукцию, а также предоставлять образовательные услуги в сфере музыки и прочих направлениях.
