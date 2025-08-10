https://ria.ru/20250810/reper-2034406373.html

Рэпер TOXIS зарегистрировал в Роспатенте свой псевдоним

Рэпер TOXIS зарегистрировал в Роспатенте свой псевдоним - РИА Новости, 10.08.2025

Рэпер TOXIS зарегистрировал в Роспатенте свой псевдоним

Российский рэпер TOXIS (Андрей Смелянский) зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "TOXIS" со сроком действия до 2034 года, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T09:30:00+03:00

2025-08-10T09:30:00+03:00

2025-08-10T10:45:00+03:00

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034412883_0:120:2048:1271_1920x0_80_0_0_8579c128ca5ab666ecba552ad392bf08.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российский рэпер TOXIS (Андрей Смелянский) зарегистрировал в Роспатенте товарный знак "TOXIS" со сроком действия до 2034 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой ведомства. Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в марте 2024 года, в августе 2025 года ведомство зарегистрировало товарный знак с правом использования до 2034 года. В качестве заявителя указан Андрей Смелянский. Теперь российский рэпер под товарным знаком "ТOXIS" может производить и продавать в стране устройства для музыкальных инструментов, DVD-плееры и другую продукцию, а также предоставлять образовательные услуги в сфере музыки и прочих направлениях.

https://ria.ru/20250810/sud-2034404449.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)