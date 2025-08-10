https://ria.ru/20250810/pvo-2034395938.html
Над Смоленской областью сбили БПЛА
Над Смоленской областью сбили БПЛА
Украинский беспилотник сбит над Смоленской областью минувшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Смоленской областью минувшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью министерством обороны РФ над территорией нашего региона сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет", - написал Анохин.
