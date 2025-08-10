https://ria.ru/20250810/putin-2034459611.html
Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и проинформировал его об итогах переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске", — говорится в релизе.В документе также отмечается, что президент Киргизии поприветствовал развитие диалога Москвы и Вашингтона и политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.Кроме того, Путин и Жапаров обсудили различные вопросы сотрудничества России и Киргизии в экономике и торговле, а также взаимодействие в интеграционных объединениях, в том числе в ОДКБ.Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду и беседовал с ним более трех часов. При посредничестве Уиткоффа лидеры обменялись сигналами по теме Украины и обсудили возможности развития двустороннего стратегического сотрудничества.Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
киргизия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, садыр жапаров, одкб, политика
