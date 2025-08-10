https://ria.ru/20250810/putin-2034459611.html

Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии

Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии - РИА Новости, 10.08.2025

Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и проинформировал его об итогах переговоров со спецпосланником... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T18:58:00+03:00

2025-08-10T18:58:00+03:00

2025-08-10T18:58:00+03:00

киргизия

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

садыр жапаров

одкб

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и проинформировал его об итогах переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске", — говорится в релизе.В документе также отмечается, что президент Киргизии поприветствовал развитие диалога Москвы и Вашингтона и политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.Кроме того, Путин и Жапаров обсудили различные вопросы сотрудничества России и Киргизии в экономике и торговле, а также взаимодействие в интеграционных объединениях, в том числе в ОДКБ.Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду и беседовал с ним более трех часов. При посредничестве Уиткоффа лидеры обменялись сигналами по теме Украины и обсудили возможности развития двустороннего стратегического сотрудничества.Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20250810/putin-2034365361.html

киргизия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, садыр жапаров, одкб, политика