Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии - РИА Новости, 10.08.2025
18:58 10.08.2025
Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии
Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии
киргизия
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
садыр жапаров
одкб
политика
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и проинформировал его об итогах переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске", — говорится в релизе.В документе также отмечается, что президент Киргизии поприветствовал развитие диалога Москвы и Вашингтона и политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.Кроме того, Путин и Жапаров обсудили различные вопросы сотрудничества России и Киргизии в экономике и торговле, а также взаимодействие в интеграционных объединениях, в том числе в ОДКБ.Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду и беседовал с ним более трех часов. При посредничестве Уиткоффа лидеры обменялись сигналами по теме Украины и обсудили возможности развития двустороннего стратегического сотрудничества.Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
киргизия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, садыр жапаров, одкб, политика
Киргизия, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Садыр Жапаров, ОДКБ, Политика
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и проинформировал его об итогах переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске", — говорится в релизе.
В документе также отмечается, что президент Киргизии поприветствовал развитие диалога Москвы и Вашингтона и политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, Путин и Жапаров обсудили различные вопросы сотрудничества России и Киргизии в экономике и торговле, а также взаимодействие в интеграционных объединениях, в том числе в ОДКБ.
Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду и беседовал с ним более трех часов. При посредничестве Уиткоффа лидеры обменялись сигналами по теме Украины и обсудили возможности развития двустороннего стратегического сотрудничества.
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
КиргизияРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампСадыр ЖапаровОДКБПолитика
 
 
