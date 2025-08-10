Рейтинг@Mail.ru
Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:58 10.08.2025 (обновлено: 09:54 10.08.2025)
Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА
При атаке дронов на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При атаке дронов на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.Ранее в регионе объявили об угрозе БПЛА."Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы", — написал Бусаргин.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
саратовская область
Саратовская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При атаке дронов на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее в регионе объявили об угрозе БПЛА.
«
"Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы", — написал Бусаргин.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
Саратовская область
Происшествия
Роман Бусаргин
Вооруженные силы Украины
Беспилотники
 
 
