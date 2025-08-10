https://ria.ru/20250810/proisshestviya-2034389598.html

Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА

Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025

Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА

При атаке дронов на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T03:58:00+03:00

2025-08-10T03:58:00+03:00

2025-08-10T09:54:00+03:00

саратовская область

происшествия

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

вооруженные силы украины

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При атаке дронов на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.Ранее в регионе объявили об угрозе БПЛА."Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы", — написал Бусаргин.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратовская область, происшествия, роман бусаргин, вооруженные силы украины, беспилотники