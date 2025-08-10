https://ria.ru/20250810/proisshestviya-2034389598.html
Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА
Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА
2025-08-10T03:58:00+03:00
саратовская область
происшествия
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
вооруженные силы украины
беспилотники
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При атаке дронов на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.Ранее в регионе объявили об угрозе БПЛА."Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы", — написал Бусаргин.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
саратовская область
