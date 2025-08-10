https://ria.ru/20250810/pozhar-2034450942.html
Пожар в парке Везувия под Неаполем не могут потушить уже больше суток
Пожар в парке Везувия под Неаполем не могут потушить уже больше суток - РИА Новости, 10.08.2025
Пожар в парке Везувия под Неаполем не могут потушить уже больше суток
Шесть пожарных самолетов второй день тушат природный пожар в Национальном парке Везувия под итальянским Неаполем, сообщила пожарная служба Неаполя. РИА Новости, 10.08.2025
в мире
неаполь
тоскана
марке
италия
РИМ, 10 июн - РИА Новости. Шесть пожарных самолетов второй день тушат природный пожар в Национальном парке Везувия под итальянским Неаполем, сообщила пожарная служба Неаполя. "Тушение пожара продолжается уже более 24 часов: в настоящее время на месте работают 12 бригад, включая подкрепление из областей Тоскана и Марке, а также шесть самолетов Canadair", - говорится в сообщении службы в соцсети Х. По данным властей области Кампания, территория, охваченная пожаром, достигла "фронта в 3 тысячи метров", а площадь сожжённой огнём земли исчисляется "сотнями гектаров". Помимо самолётов, в тушении задействованы в общей сложности пять вертолетов и 150 человек, включая пожарных. В связи с пожаром президент региона Винченцо де Лука обратился к правительству страны за помощью, обеспечить которую призвано введение "режима национальной мобилизации". Для тушения пожара Кампания запросила как минимум 16 пожарных команд, заявив о задействовании всех собственных ресурсов для тушения. Как пишет местное издание Mattino, в качестве причины пожара не исключается поджог. Эту версию в рамках возбужденного дела изучает прокуратура города Нола.
