В Швейцарии пройдет кризисный саммит - РИА Новости, 10.08.2025
18:12 10.08.2025 (обновлено: 23:40 10.08.2025)
В Швейцарии пройдет кризисный саммит
ЖЕНЕВА, 10 авг - РИА Новости. Кризисный саммит с участием представителей фармацевтической индустрии и департаментов экономики и здравоохранения состоится в Швейцарии после летних каникул, в ходе встречи будут обсуждаться меры по спасению отрасли на фоне введённых администрацией президента США Дональда Трампа пошлин, сообщает издание Blick. "После летних каникул министр здравоохранения Элизабет Бауме-Шнайдер, министр экономики Ги Пармелен и руководители фармацевтической отрасли при участии двух тяжеловесов — Novartis и Roche — встретятся на кризисном саммите", - пишет издание. Целью является разработать возможные меры по спасению ослабленной швейцарской фармацевтики на фоне введения новых американских импортных пошлин. Представители отрасли опасаются возможного исхода производства и научных центров в другие страны, особенно сильно могут пострадать кантоны Аргау, Цуг и Базель-Ланд. Ранее Трамп ввёл по отношению к Швейцарии импортные пошлины в размере 39%, которые напрямую затрагивают швейцарский фармацевтический экспорт объемом в 30 миллиардов франков ежегодно.
В Швейцарии пройдет кризисный саммит

В Швейцарии пройдет кризисный саммит на фоне пошлин Трампа

ЖЕНЕВА, 10 авг - РИА Новости. Кризисный саммит с участием представителей фармацевтической индустрии и департаментов экономики и здравоохранения состоится в Швейцарии после летних каникул, в ходе встречи будут обсуждаться меры по спасению отрасли на фоне введённых администрацией президента США Дональда Трампа пошлин, сообщает издание Blick.
"После летних каникул министр здравоохранения Элизабет Бауме-Шнайдер, министр экономики Ги Пармелен и руководители фармацевтической отрасли при участии двух тяжеловесов — Novartis и Roche — встретятся на кризисном саммите", - пишет издание.
Целью является разработать возможные меры по спасению ослабленной швейцарской фармацевтики на фоне введения новых американских импортных пошлин. Представители отрасли опасаются возможного исхода производства и научных центров в другие страны, особенно сильно могут пострадать кантоны Аргау, Цуг и Базель-Ланд.
Ранее Трамп ввёл по отношению к Швейцарии импортные пошлины в размере 39%, которые напрямую затрагивают швейцарский фармацевтический экспорт объемом в 30 миллиардов франков ежегодно.
