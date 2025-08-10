https://ria.ru/20250810/poshliny-2034482695.html

В Швейцарии пройдет кризисный саммит

В Швейцарии пройдет кризисный саммит - РИА Новости, 10.08.2025

В Швейцарии пройдет кризисный саммит

Кризисный саммит с участием представителей фармацевтической индустрии и департаментов экономики и здравоохранения состоится в Швейцарии после летних каникул, в... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T18:12:00+03:00

2025-08-10T18:12:00+03:00

2025-08-10T23:40:00+03:00

в мире

швейцария

сша

цуг (город)

дональд трамп

ги пармелен

novartis

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_5f964c7a154a44a0797dca25e757e750.jpg

ЖЕНЕВА, 10 авг - РИА Новости. Кризисный саммит с участием представителей фармацевтической индустрии и департаментов экономики и здравоохранения состоится в Швейцарии после летних каникул, в ходе встречи будут обсуждаться меры по спасению отрасли на фоне введённых администрацией президента США Дональда Трампа пошлин, сообщает издание Blick. "После летних каникул министр здравоохранения Элизабет Бауме-Шнайдер, министр экономики Ги Пармелен и руководители фармацевтической отрасли при участии двух тяжеловесов — Novartis и Roche — встретятся на кризисном саммите", - пишет издание. Целью является разработать возможные меры по спасению ослабленной швейцарской фармацевтики на фоне введения новых американских импортных пошлин. Представители отрасли опасаются возможного исхода производства и научных центров в другие страны, особенно сильно могут пострадать кантоны Аргау, Цуг и Базель-Ланд. Ранее Трамп ввёл по отношению к Швейцарии импортные пошлины в размере 39%, которые напрямую затрагивают швейцарский фармацевтический экспорт объемом в 30 миллиардов франков ежегодно.

https://ria.ru/20250810/minfin-2034480590.html

швейцария

сша

цуг (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, сша, цуг (город), дональд трамп, ги пармелен, novartis , введение трампом пошлин на импорт