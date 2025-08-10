https://ria.ru/20250810/poshliny-2034394278.html

Эксперт считает, что Трамп может отменить пошлины против Индии

Эксперт считает, что Трамп может отменить пошлины против Индии - РИА Новости, 10.08.2025

Эксперт считает, что Трамп может отменить пошлины против Индии

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером РФ Владимиром Путиным может отменить пошлины в отношении Индии, Россия поможет сохранить ему лицо,... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T06:13:00+03:00

2025-08-10T06:13:00+03:00

2025-08-10T06:13:00+03:00

в мире

россия

индия

китай

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033872136_304:391:2825:1809_1920x0_80_0_0_57b6ec82d14d6862cf49cbcc96d3ab19.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером РФ Владимиром Путиным может отменить пошлины в отношении Индии, Россия поможет сохранить ему лицо, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Когда Китай, Индия и Бразилия категорически отказались идти навстречу Трампу, когда стало понятно, что они не будут прекращать импорт российской нефти, Трамп оказался в очень сложной ситуации: в ловушке, в которую он сам себя загнал, потому что ему нужно было либо просто идти на попятную и не вводить никакие пошлины в отношении Китая и Индии, либо идти на полноценную торговую войну. Оба варианта очень плохи для Трампа. Если саммит 15-го числа успешно состоится, Трамп, скорее (всего - ред.), отменит дополнительные тарифы в отношении Индии", - сказал агентству Суслов. По мнению эксперта клуба "Валдай", таким образом Трамп может выйти из ситуации, говоря, что сделка по Украине заключена, и у него нет оснований начинать новый раунд торговой войны с Индией. "В этой ситуации Трамп зацепился за то предложение, которое, видимо, сделала Россия. Предложив эту инициативу, Россия фактически спасает лицо Трампу и помогает ему выйти из тяжелого положения, в которое он сам себя загнал, попытавшись принудить Россию к перемирию по нынешней линии фронта и без предварительных условий начав давить на Китай, Индию и Бразилию по отказу от импорта российской нефти", - полагает Суслов. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу в четверг, при этом в среду американский лидер подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.

https://ria.ru/20250808/poluprovodniki-2034144371.html

https://ria.ru/20250807/indiya-2034031673.html

россия

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, индия, китай, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, высшая школа экономики (вшэ), введение трампом пошлин на импорт