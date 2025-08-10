Рейтинг@Mail.ru
В ОП рассказали о новых пошлинах для мигрантов - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/poshliny-2034385671.html
В ОП рассказали о новых пошлинах для мигрантов
В ОП рассказали о новых пошлинах для мигрантов - РИА Новости, 10.08.2025
В ОП рассказали о новых пошлинах для мигрантов
Государственные пошлины для иностранных граждан, касающиеся регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность в России, изменятся с 1... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T02:31:00+03:00
2025-08-10T02:31:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980954477_0:199:2932:1848_1920x0_80_0_0_cad71d9c698a78e4707d560394ce4321.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Государственные пошлины для иностранных граждан, касающиеся регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность в России, изменятся с 1 сентября 2025 года, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "С 1 сентября будут действовать новые госпошлины за совершение действий, связанных с пребыванием иностранных граждан в РФ, а именно: за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за исключением участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан - 500 рублей... В настоящее время эта услуга бесплатная. За продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ, за исключением случаев, когда такой срок определяется сроком действия визы - 1 тысяча рублей", - рассказал Машаров. Машаров добавил, что за продление срока действия разрешения на работу иностранного гражданина или лица без гражданства теперь будет взиматься 4200 рублей, такую же сумму придется заплатить за выдачу либо переоформление патента, тогда как за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников или внесение изменений в содержащиеся в них сведения установлена пошлина в 2100 рублей, а за регистрацию иностранных граждан по месту жительства размер сбора увеличится до 1 тысячи рублей с нынешних 420 рублей. "Во-первых, это дополнительные налоговые поступления в бюджет, а на приток и количество трудовых мигрантов данные инициативы не повлияют, наоборот, они будут способствовать снижению потока нелегальной миграции. Ведь те люди, кто приезжают в нашу страну работать - работают в соответствии с законодательством РФ и соответственно, соблюдают его. Поэтому повышение госпошлин на их жизни и трудовой деятельности не отразится. А те, кто приезжают к нам работать в "темную", конечно, ощутят на себе последствия данных изменений", - добавил Машаров. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов уточнил, что Федеральным законом от 31 июля 2025 года №271-ФЗ внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ. Изменения затрагивают статью 333.28 НК РФ. Он уточнил, что данный Федеральный закон вводит новые госпошлины для иностранных граждан.
https://ria.ru/20250731/krym-2032618914.html
https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980954477_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58b89a598e1833e01d9c79e669556aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В ОП рассказали о новых пошлинах для мигрантов

С 1 сентября изменятся пошлины, касающиеся регистрации и миграционного учета

© РИА Новости / Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Государственные пошлины для иностранных граждан, касающиеся регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность в России, изменятся с 1 сентября 2025 года, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"С 1 сентября будут действовать новые госпошлины за совершение действий, связанных с пребыванием иностранных граждан в РФ, а именно: за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за исключением участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан - 500 рублей... В настоящее время эта услуга бесплатная. За продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ, за исключением случаев, когда такой срок определяется сроком действия визы - 1 тысяча рублей", - рассказал Машаров.
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Крыму расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам
31 июля, 14:53
Машаров добавил, что за продление срока действия разрешения на работу иностранного гражданина или лица без гражданства теперь будет взиматься 4200 рублей, такую же сумму придется заплатить за выдачу либо переоформление патента, тогда как за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников или внесение изменений в содержащиеся в них сведения установлена пошлина в 2100 рублей, а за регистрацию иностранных граждан по месту жительства размер сбора увеличится до 1 тысячи рублей с нынешних 420 рублей.
«
"Во-первых, это дополнительные налоговые поступления в бюджет, а на приток и количество трудовых мигрантов данные инициативы не повлияют, наоборот, они будут способствовать снижению потока нелегальной миграции. Ведь те люди, кто приезжают в нашу страну работать - работают в соответствии с законодательством РФ и соответственно, соблюдают его. Поэтому повышение госпошлин на их жизни и трудовой деятельности не отразится. А те, кто приезжают к нам работать в "темную", конечно, ощутят на себе последствия данных изменений", - добавил Машаров.
Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов уточнил, что Федеральным законом от 31 июля 2025 года №271-ФЗ внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ. Изменения затрагивают статью 333.28 НК РФ. Он уточнил, что данный Федеральный закон вводит новые госпошлины для иностранных граждан.
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси
28 июля, 20:53
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала