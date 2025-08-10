Рейтинг@Mail.ru
Лидеры Европы призвали Трампа вести переговоры с Россией в рамках перемирия - РИА Новости, 10.08.2025
02:39 10.08.2025 (обновлено: 06:48 10.08.2025)
Лидеры Европы призвали Трампа вести переговоры с Россией в рамках перемирия
Лидеры Европы призвали Трампа вести переговоры с Россией в рамках перемирия
в мире
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидеры стран Европы а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с Россией по конфликту на Украине в рамках перемирия, говорится в совместном заявлении политиков."Имеющие значимость переговоры могут проходить только в рамках перемирия", — написано в документе.Кроме того, лидеры отметили приверженность к дальнейшей финансовой и военной поддержке Украины, в том числе в рамках так называемой коалиции желающих.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
россия
украина
в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип на здании Европарламента
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип на здании Европарламента . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидеры стран Европы а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с Россией по конфликту на Украине в рамках перемирия, говорится в совместном заявлении политиков.
"Имеющие значимость переговоры могут проходить только в рамках перемирия", — написано в документе.
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Европа и Украина требуют от США гарантий безопасности, пишут СМИ
01:54
Кроме того, лидеры отметили приверженность к дальнейшей финансовой и военной поддержке Украины, в том числе в рамках так называемой коалиции желающих.
В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
Вчера, 08:00
 
