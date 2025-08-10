https://ria.ru/20250810/peregovory-2034385893.html
Лидеры Европы призвали Трампа вести переговоры с Россией в рамках перемирия
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидеры стран Европы а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с Россией по конфликту на Украине в рамках перемирия, говорится в совместном заявлении политиков."Имеющие значимость переговоры могут проходить только в рамках перемирия", — написано в документе.Кроме того, лидеры отметили приверженность к дальнейшей финансовой и военной поддержке Украины, в том числе в рамках так называемой коалиции желающих.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
