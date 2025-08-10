https://ria.ru/20250810/pensiya-2034385077.html
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России - РИА Новости, 10.08.2025
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России
Средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T02:17:00+03:00
2025-08-10T02:17:00+03:00
2025-08-10T02:17:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149555/43/1495554380_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_5e50b8bfe496b9f152e5749c99106256.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Средняя пенсия в России сегодня составляет 23448 рублей в месяц. Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год работы может принести до 10 баллов, а стоимость одного балла в 2025 году равна 145,69 рублей", - сказал Говырин. По его словам, сумма баллов умножается на этот показатель и к ней прибавляют фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей. "На итоговое значение влияют длительность официального стажа и величина отчислений в Социальный фонд, ведь за каждый год работы полагаются дополнительные баллы", - рассказал депутат. Парламентарий отметил, что специальные надбавки получают жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов, а некоторые категории граждан — по инвалидности или потере кормильца — рассчитывают свои выплаты по отдельным правилам, учитывающим особенности их ситуации. "Кроме того, в январе и августе проводится перерасчет для тех, кто продолжает трудиться: к уже существующей выплате добавляются баллы за прошедший год работы. Все эти параметры вместе определяют реальную сумму, которую получают пенсионеры", - заключил он.
https://ria.ru/20250810/pensiya-2034262578.html
https://ria.ru/20250804/gosduma-2033155043.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149555/43/1495554380_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_cc0c0caf433a6bce29729809658e3060.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали средний размер пенсии в России
Депутат Говырин: средняя пенсия в России составляет 23,5 тысячи рублей в месяц
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Средняя пенсия в России
сегодня составляет 23448 рублей в месяц. Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год работы может принести до 10 баллов, а стоимость одного балла в 2025 году равна 145,69 рублей", - сказал Говырин
.
По его словам, сумма баллов умножается на этот показатель и к ней прибавляют фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей.
«
"На итоговое значение влияют длительность официального стажа и величина отчислений в Социальный фонд, ведь за каждый год работы полагаются дополнительные баллы", - рассказал депутат.
Парламентарий отметил, что специальные надбавки получают жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов, а некоторые категории граждан — по инвалидности или потере кормильца — рассчитывают свои выплаты по отдельным правилам, учитывающим особенности их ситуации.
"Кроме того, в январе и августе проводится перерасчет для тех, кто продолжает трудиться: к уже существующей выплате добавляются баллы за прошедший год работы. Все эти параметры вместе определяют реальную сумму, которую получают пенсионеры", - заключил он.