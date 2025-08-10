https://ria.ru/20250810/orban-2034470315.html

"Война или мир?" Орбан выступил с громким заявлением об Украине

"Война или мир?" Орбан выступил с громким заявлением об Украине - РИА Новости, 10.08.2025

"Война или мир?" Орбан выступил с громким заявлением об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров поддержать мирные усилия главы Белого дома Дональда Трампа по Украине. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T20:55:00+03:00

2025-08-10T20:55:00+03:00

2025-08-10T20:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

венгрия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров поддержать мирные усилия главы Белого дома Дональда Трампа по Украине."Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому он встречается с Путиным в следующую пятницу. Теперь у европейских лидеров тоже появится шанс. Они подорвали мир, но теперь могут его восстановить. Все, что им нужно сделать, — это поддержать президента Трампа", — написал он в соцсети Facebook*.Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250810/tramp-2034456593.html

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034436811.html

украина

россия

венгрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, венгрия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, встреча путина и трампа — 2025, виктор орбан