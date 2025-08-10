Рейтинг@Mail.ru
"Война или мир?" Орбан выступил с громким заявлением об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 10.08.2025
"Война или мир?" Орбан выступил с громким заявлением об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров поддержать мирные усилия главы Белого дома Дональда Трампа по Украине. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров поддержать мирные усилия главы Белого дома Дональда Трампа по Украине."Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому он встречается с Путиным в следующую пятницу. Теперь у европейских лидеров тоже появится шанс. Они подорвали мир, но теперь могут его восстановить. Все, что им нужно сделать, — это поддержать президента Трампа", — написал он в соцсети Facebook*.Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров поддержать мирные усилия главы Белого дома Дональда Трампа по Украине.
"Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому он встречается с Путиным в следующую пятницу. Теперь у европейских лидеров тоже появится шанс. Они подорвали мир, но теперь могут его восстановить. Все, что им нужно сделать, — это поддержать президента Трампа", — написал он в соцсети Facebook*.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
