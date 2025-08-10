https://ria.ru/20250810/opasnost-2034439525.html

В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки беспилотников

В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025

В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки беспилотников

Предупреждение об опасности атаки беспилотников в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Предупреждение об опасности атаки беспилотников в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: отбой беспилотной опасности в Республике Крым" - говорится в сообщении. Предупреждение сначала объявили утром в воскресенье, оно продлилось более часа. Затем ближе в полудню поступил новый сигнал об опасности.

