В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025
15:24 10.08.2025
В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки беспилотников
В Крыму отменили предупреждение об опасности атаки беспилотников
Предупреждение об опасности атаки беспилотников в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Предупреждение об опасности атаки беспилотников в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: отбой беспилотной опасности в Республике Крым" - говорится в сообщении. Предупреждение сначала объявили утром в воскресенье, оно продлилось более часа. Затем ближе в полудню поступил новый сигнал об опасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Предупреждение об опасности атаки беспилотников в Крыму отменено, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация: отбой беспилотной опасности в Республике Крым" - говорится в сообщении.
Предупреждение сначала объявили утром в воскресенье, оно продлилось более часа. Затем ближе в полудню поступил новый сигнал об опасности.
