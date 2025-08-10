https://ria.ru/20250810/opasnost-2034437011.html
В Татарстане объявили беспилотную опасность
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Татарстан, информирует приложение МЧС России. "Экстренная информация РСЧС: Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
