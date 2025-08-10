В Татарстане объявили беспилотную опасность

Рейтинг@Mail.ru
14:55 10.08.2025
происшествия
республика татарстан (татарстан)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Татарстан, информирует приложение МЧС России. "Экстренная информация РСЧС: Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон в небе. Архивное фото
