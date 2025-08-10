"Концентрация в разы выше нормы". Какую опасность обнаружили в Таиланде
Обработка материалов, найденных в ходе раскопок в древнем городище Мангуп-Кале Бахчисарайского района Крымского полуострова
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые обнаружили в Таиланде любопытное захоронение каменного века. Во всех останках присутствовали следы редкого вещества с необычными свойствами, причем в невероятно больших дозах. Об удивительной находке — в материале РИА Новости.
Давно распробовали
Небывалым успехом увенчались раскопки в древнем могильнике Нонг-Ратчават в центральной части Таиланда. Международная экспедиция под руководством профессора археологии Пиявита Моонкхама из Чиангмайского университета давно подбиралась к этому месту. И в итоге сорвала настоящий джекпот.
Помимо всевозможных артефактов, датируемых серединой бронзового века, ученые нашли шесть нетронутых захоронений. Сразу начали проводить исследования и тесты. Как выяснилось, все погребенные здесь люди умерли приблизительно 4,5 тысячи лет назад. И одна интересная деталь: зубы у всех имели еле заметный черный оттенок.
CC BY 4.0 / Piyawit Moonkham / Archaeological burials with associated artifacts and Map of Nong Ratchawat archaeological site (cropped)Археологические захоронения с артефактами и карта археологических раскопок Нонг-Ратчавата
Дентальный анализ показал чрезмерное содержание ареколина — алкалоида, обладающего наркотическими свойствами. Понятное дело, древние не могли его синтезировать. Так что круг поисков природного источника заметно сузился. В Таиланде он всего один: орехи бетелевой пальмы.
Особые свойства плодов этого растения известны по всей Юго-Восточной Азии с давних времен. Однако ученые и не предполагали, как давно местные культуры открыли для себя "чудодейственный" эффект бетеля.
"Теперь появилась возможность по-новому взглянуть на некоторые аспекты жизни древних людей в этом регионе", — отметила участница экспедиции, антрополог из Калифорнийской академии наук Шеннон Тушингем.
CC BY 4.0 / Piyawit Moonkham / Modern betel quid ingredients-Piper betle leaf, areca nut, limestone paste, tobacco and Senegalia catechu bark filaments (cropped)Листья бетеля обыкновенного, орех ареки, известняковая паста, табак, волокна коры сенегальского катеху и красная жидкость, получаемая после измельчения
Ведь, по ее словам, у некоторых покойников концентрация ареколина была умопомрачающей. Причем их могилы сильно отличаются от остальных: там больше ритуальной утвари. Это натолкнуло исследователей на мысль о принадлежности к жреческому сословию.
Красота требует жертв
Вообще, эксперименты с психоактивными веществами были не чужды представителям многих цивилизаций. Но фору в этом всем дали индейцы Мезоамерики. Например, еще в 1999-м американский археолог Йохан Рейнхард обнаружил на вершине вулкана Льюльяйльяко три детские мумии.
На телах ни следа насильственной смерти. Зато все — в характерной для замерзающего позе эмбриона. "Вероятно, их попросту подняли на вершину и оставили погибать. На такой высоте переохлаждение гарантировано", — рассказывала соавтор исследования профессор Брэдфордского университета Эмма Браун.
© Johan ReinhardМумия "Ледяной принцессы", найденная на склонах вулкана Льюльяйльяко. Зеленое пятно — жвачка из листьев коки
Кому и зачем понадобилось такое? Все стало ясно после радиоуглеродного анализа, который выявил в образцах тканей следы аяуаски — самогона из винограда яге. Дети стали жертвами ритуала "капакоча", весьма популярного у инков.
Из испанских хроник известно, что обряд проводили в канун больших праздников или после победы в сражении. Специальный жрец отбирал самых красивых представительниц богатейших семей. А затем уводил их в святилище. Под воздействием крепкого алкоголя и листьев коки у несчастных начинались сильнейшие слуховые и зрительные галлюцинации. Затем их отводили к "священному месту" — как жертву тому или иному божеству.
"Страшно представить: дети осознавали, что с ними произойдет, задолго до совершения церемонии, — рассуждала Броун. — Без психотропных препаратов они, скорее всего, не пошли бы на это добровольно".
Гении политтехнологии
Совсем недавно на раскопках в поселении Чавин-де-Уантар, центре одноименной культуры — предшественницы инков, американские археологи нашли курительные трубки из костей животных.
В ходе химического анализа выяснилось, что на их стенках присутствуют следы дикого табака и бобов вилка — сильнейшего галлюциногена. Большинство артефактов лежало на полу крохотных построек в центре поселения. Туда от силы помещалось человек пять.
"Вероятно, психоактивные вещества принимали не только с целью узреть красочные видения. Это была часть жестокого ритуала, направленного на укрепление социальной иерархии", — предположил один из участников экспедиции — антрополог Даниэль Контрерас.
Видения, продолжает он, могли быть жуткими. И вдыхающие дурман думали, что таким образом общаются с потусторонними силами. Это быстро поняли правители Чавина.
"Они взяли под контроль доступ к психоактивным веществам. И тем самым установили крепкую ассоциативную связь: отныне их лидерство намертво спаялось в сознании горожан с "загадочными иллюзиями" и "видениями могущественных обитателей потустороннего мира", — пояснил Контрерас.
Проще говоря, вместо принудительного труда чавинцы избрали добровольный подход. Подавление воли народа поддерживалось с помощью регулярных галлюциногенных ритуалов.
Вымочить, отжать, добавить мед
Особого мастерства в приготовлении "опьяняющих снадобий" достигли в Индии. В индуистском священном тексте "Ригведы" даже есть гимн, посвященный одному из таких — соме: "Поклон Соме, который делает помысел бедняка столь же великим, как знание величайших мудрецов. Сома — господин мира, царь мира, бог над всеми богами".
© Public domainВышитый ковер с изображением ритуала хаома, обнаруженный на месте захоронения Ноин-Ула
Любопытно, что в священной книге зороастрийцев "Авесет" упоминается аналогичный напиток — хаома. Более того, даже есть рецепт его приготовления: сырье сперва вымачивали, затем отжимали прессом, фильтровали, а в конце добавляли молоко и мед. Что это было за сырье — не сказано. Одни исследователи полагают, что это травянистое растение. Другие — что грибы.
В середине XX века советская экспедиция обнаружила в Туркменистане индоиранское святилище Тоголок. В ритуальном комплексе имелась особая комната для приготовления хаомы. Глиняные черепки оттуда были пропитаны эфедрой и гармалой. Оба растения обладают сильным галлюциногенным эффектом.
Уже в 2009-м российские археологи при раскопках могильника в Ноин-Уле (Монголия) нашли гобелен с интересным изображением: правители пируют вокруг сосуда с неким напитком. А один держит в руке гриб. Какой именно, разобрать так и не сумели.
© Фото : Israel Antiquities Authority/Assaf PeretzСосуды для опиума, найденные при раскопках в городе Йехуд, Израиль
Под страхом смерти
Но, пожалуй, настоящим потрясением для ученых стало недавнее открытие в израильском городе Йехуд. В 2022-м в здешних погребальных пещерах нашли сосуды возрастом почти 3,5 тысячи лет.
Они имели форму макового цветка. А на стенках, как показал микроскопический анализ, остались следы опиума. Так подтвердилась давняя теория о том, что в иудейских религиозных практиках также применялся наркотик.
По мнению руководителя раскопок Рона Беэри, делалось это с целью общения живых с умершими. Что само по себе опасная затея. Ведь, напомнил он, Бог Ветхого Завета ревнив и мог покарать любого любителя некромантии. Но, несмотря на строгие заповеди, любопытство временами брало верх.
