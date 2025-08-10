В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки погибли три человека
ВСУ атаковали Белгородскую область более 120 раз за прошедшие сутки
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 120 раз, 3 человека погибли, два пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в 10 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и зафиксированы атаки 90 беспилотников, из них 36 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 15 частных домовладениях, коммерческом объекте, предприятии, двух объектах связи, сельхозпредприятии и 8 транспортных средствах.
"В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Берёзовка, Грузское и Хотмыжск выпущен один боеприпас и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Байцуры в результате удара дрона по движущемуся автомобилю погибла супружеская пара. Транспортное средство повреждено. В посёлке Борисовка вследствие сдетонировавшего дрона погиб 19-летний парень. Ещё один мужчина получил ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 8 БПЛА, ранен мужчина, в Валуйском округе восемь населенных пунктов подверглись атакам 24 дронов, 10 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, над Алексеевским, Старооскольским округами и Красногвардейским, Волоконовским районами системой ПВО сбиты 12 беспилотников, также село Грушевка Волоконовского района атаковано 2 беспилотниками. В Грайворонском округе выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 7 беспилотников, уточнил губернатор.
"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам с применением 22 боеприпасов и атакам 17 беспилотников, один из которых сбит… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Максимовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Стадников совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых подавлены", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.