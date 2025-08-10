Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки погибли три человека - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/obstrel-2034417124.html
В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки погибли три человека
В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки погибли три человека - РИА Новости, 10.08.2025
В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки погибли три человека
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 120 раз, 3 человека погибли,... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T11:20:00+03:00
2025-08-10T11:20:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 120 раз, 3 человека погибли, два пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в 10 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и зафиксированы атаки 90 беспилотников, из них 36 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 15 частных домовладениях, коммерческом объекте, предприятии, двух объектах связи, сельхозпредприятии и 8 транспортных средствах. "В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Берёзовка, Грузское и Хотмыжск выпущен один боеприпас и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Байцуры в результате удара дрона по движущемуся автомобилю погибла супружеская пара. Транспортное средство повреждено. В посёлке Борисовка вследствие сдетонировавшего дрона погиб 19-летний парень. Ещё один мужчина получил ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 8 БПЛА, ранен мужчина, в Валуйском округе восемь населенных пунктов подверглись атакам 24 дронов, 10 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, над Алексеевским, Старооскольским округами и Красногвардейским, Волоконовским районами системой ПВО сбиты 12 беспилотников, также село Грушевка Волоконовского района атаковано 2 беспилотниками. В Грайворонском округе выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 7 беспилотников, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам с применением 22 боеприпасов и атакам 17 беспилотников, один из которых сбит… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Максимовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Стадников совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых подавлены", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034397430.html
https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034348351.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки погибли три человека

ВСУ атаковали Белгородскую область более 120 раз за прошедшие сутки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 120 раз, 3 человека погибли, два пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в 10 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и зафиксированы атаки 90 беспилотников, из них 36 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 15 частных домовладениях, коммерческом объекте, предприятии, двух объектах связи, сельхозпредприятии и 8 транспортных средствах.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
ВСУ при отступлении минируют тела сослуживцев
07:29
"В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Берёзовка, Грузское и Хотмыжск выпущен один боеприпас и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Байцуры в результате удара дрона по движущемуся автомобилю погибла супружеская пара. Транспортное средство повреждено. В посёлке Борисовка вследствие сдетонировавшего дрона погиб 19-летний парень. Ещё один мужчина получил ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 8 БПЛА, ранен мужчина, в Валуйском округе восемь населенных пунктов подверглись атакам 24 дронов, 10 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, над Алексеевским, Старооскольским округами и Красногвардейским, Волоконовским районами системой ПВО сбиты 12 беспилотников, также село Грушевка Волоконовского района атаковано 2 беспилотниками. В Грайворонском округе выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 7 беспилотников, уточнил губернатор.
"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам с применением 22 боеприпасов и атакам 17 беспилотников, один из которых сбит… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Максимовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Стадников совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых подавлены", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.08.2025
Вчера, 17:30
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала