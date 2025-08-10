https://ria.ru/20250810/obstrel-2034417124.html

В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки погибли три человека

В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки погибли три человека - РИА Новости, 10.08.2025

В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки погибли три человека

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 120 раз, 3 человека погибли,... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T11:20:00+03:00

2025-08-10T11:20:00+03:00

2025-08-10T11:20:00+03:00

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 120 раз, 3 человека погибли, два пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в 10 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и зафиксированы атаки 90 беспилотников, из них 36 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 15 частных домовладениях, коммерческом объекте, предприятии, двух объектах связи, сельхозпредприятии и 8 транспортных средствах. "В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Берёзовка, Грузское и Хотмыжск выпущен один боеприпас и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Байцуры в результате удара дрона по движущемуся автомобилю погибла супружеская пара. Транспортное средство повреждено. В посёлке Борисовка вследствие сдетонировавшего дрона погиб 19-летний парень. Ещё один мужчина получил ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 8 БПЛА, ранен мужчина, в Валуйском округе восемь населенных пунктов подверглись атакам 24 дронов, 10 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, над Алексеевским, Старооскольским округами и Красногвардейским, Волоконовским районами системой ПВО сбиты 12 беспилотников, также село Грушевка Волоконовского района атаковано 2 беспилотниками. В Грайворонском округе выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 7 беспилотников, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам с применением 22 боеприпасов и атакам 17 беспилотников, один из которых сбит… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Максимовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Стадников совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых подавлены", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034397430.html

https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034348351.html

белгородская область

украина

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков